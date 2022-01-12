Торг уместен: как добиться скидки при покупке квартиры

При покупке жилья на вторичном рынке крайне важно правильно выстроить переговоры.

Приобретая "вторичку" торговаться не только можно, но и нужно. При удачных переговорах покупатель может получить хорошую скидку – впоследствии эти деньги можно потрать на ремонт того же жилья. Раньше скидки на вторичном рынке столицы доходили до 25% от стоимости квартиры. Теперь продавцы готовы уступать не более 10%, однако и это уже ощутимая сумма.

Чтобы добиться скидки, перед началом переговоров с продавцом эксперты советуют покупателям как следует изучить вопрос: проанализировать цены на схожие квартиры, узнать возраст дома и перспективы по капремонту здания. Если дом уже довольно старый да, к тому же, ремонтные работы в ближайшие годы не запланированы – это веский повод попросить скидку.

Также важно проверить истинную площадь приобретаемого жилья. Это можно сделать на официальном портале онлайн-проверки недвижимости. Если продавец озвучивает меньшую цифру, чем указана там, то покупатель также может требовать снижения цены.

У вторичного жилья может быть много минусов, например, неудачная перепланировка, плохой ремонт, неудачное расположение или отсутствие лифта. Все эти моменты также позволяют покупателям торговаться.

Для удачного исхода сделки по совету экспертов "РБК Недвижимость", торг не стоит начинать по телефону. Говорить о цене лучше при личной встрече с продавцом, после тщательного осмотра квартиры. Также любому покупателю важно всегда вести себя корректно и постараться расположить к себе продавца. Соблюдение всех этих условий сильно повышает шансы покупателя на получение скидки при покупке квартиры.