Россиян предупредили о штрафах за остекление балкона

В российских регионах вводятся меры, препятствующие несанкционированным изменениям в жилых зданиях.

Согласно приказу Минстроя РФ, с 1-ого марта вводятся штрафы за несогласованное изменение балконов в жилых домах. Как сообщило издание RT, речь идет не только об остеклении, но и об обшивке балкона сайдингом. Штраф для владельцев квартир составит 5 тысяч рублей.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин пояснил, что подобная мера отчасти действовала и ранее, особенно в столице, однако по данному вопросу всегда возникало много споров. Новая редакция приказа Минстроя делает ситуацию более простой и прозрачной.

В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт пояснил, что владельцы должны содержать свои жилые помещения в соответствии с техническим паспортом, то есть вводимые штрафы будут препятствовать проведению перепланировок, идущих вразрез с этим документом.

Россиянам, задумавшим какие-либо изменения, впредь нужно будет брать разрешение в соответствующей инстанции. Тем же, кто решится на переделку без разрешения, нужно быть готовыми заплатить штраф и демонтировать несогласованную конструкцию. Эксперт также подчеркнул, что новые правила будут касаться только тех балконов, которые будут остекляться с марта следующего года. Все, что было видоизменено ранее, под штраф не попадает.

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