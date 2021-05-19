"Дома новы, но предрассудки стары": нравы москвичей прилюдно высмеяли

Казалось бы, пьесу "Горе от ума" мы все знаем наизусть. Но в поставке Алексея Бородина она вдруг заиграла новыми красками и оказалась очень злободневной. Корреспондент "Дни.ру" побывал на спектакле в РАМТе.



Белокаменная всегда воспринималась как разгульный город-праздник. "Обеды, ужины и танцы" – так было при Грибоедове, так же осталось и сегодня. А еще сегодня ярмарочные палатки, пластиковые цветы и ледовые катки украшают столицу богохранимой страны.

Вот и грибоедовский буфетчик Петрушка в спектакле Молодежного театра появляется на сцене на коньках. И кружит, кружит, кружит под снегом... А сзади чернеет огромная карета – прекрасный символ такой же огромной Москвы. Одни стремятся сюда, другие в ужасе бегут. Как и Чацкий в "Горе от ума".

Причем Чацкий (Максим Керин) – этот смутьян, "окаянный волтерьянец", "якобинец" – появляется в зрительской ложе и оттуда спускается на патриархальную и благостную Первопрестольную по лестнице. Такое вот вольнодумство. И фраза "свалиться на голову" вдруг обретает не только переносное, но и прямое значение.

А столица, кажется, со времен Грибоедова ничуть не изменилась. Вечно ворчащие москвичи, стоящие в пробках и постоянного живущие в режиме благоустройства и реноваций, аплодисментами встречают и жалобу Хлестовой на то "час битый ехала с Покровки", и слова Фамусова (Алексей Веселкин) "Не поминайте нам, уж мало ли крехтят! С тех пор дороги, тротуары и дома все на новый лад!"

Да и вообще герои "Горе от ума" в постановке РАМТа получились очень современными. У каждого из нас ведь перед глазами есть те, кто "грабительством богаты" и те, кто "великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирах и мотовстве". За примером далек ходить не надо – включи телевизор.

Спектакль Алексея Бородина очень узнаваем в типажах – чего стоит молодящийся энергичный франт Павел Фамусов. У Грибоедова это "управляющий в казенном месте". Говоря современным языком – чиновник. А Алексей Веселкин показал человека, который знает, как услужить начальству и достичь всех благ. Да и модница ("Вот он, Кузнецкий мост, наряды и обновы") Софья (Дарья Семенова Дарья /ИринаТаранник) – прекрасный образец дочери современного московского чиновника, вся жизнь которой сводится только к неге и ночным удовольствиям.

Действие "Горе от ума" в РАМТе всеобъемлющее – оно разворачивается и в зрительном зале, и на балконах. Это всепроникающее "Горе от ума"! Но и очень пугающее – ведь в конце на сцену опустятся шлагбаумы (как и везде в городе сегодня). И окажется, что, никуда нам не деться ни от Москвы, ни от ее нравов, ни от ее типажей.