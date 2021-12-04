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Недвижимость
Что грозит соседям за слишком громкие звуки интима – ответ юриста

Что грозит соседям за слишком громкие звуки интима – ответ юриста

В разных регионах России действуют свои законы о тишине.
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Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай рассказала, что в России живущим в многоквартирном доме людей, которые занимаются сексом слишком громко и тем самым мешают соседям, наказать нельзя, поскольку это не предусмотрено законодательством. Однако жильцы могут вызвать полицию, если слышат звуки насилия, пояснила эксперт.

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По словам юриста, громкий секс относится к категории звуков, которые сопровождают обычную жизнедеятельность человека. То есть люди, мешающие своим интимом соседям, не могут быть привлечены к ответственности. Если же жильцы все-таки вызвали полицию по этому поводу, сотрудники правоохранительных органов могут только провести беседу, попросить сдерживать эмоции.

Юрист напомнила: в законах о тишине, как правило, говорится, что уровень шума не должен превышать 55 децибел днем и 45 децибел ночью и в часы отдыха. К действиям, нарушающим тишину, относятся крики, пение, использование звуковоспроизводящих устройств, ремонт и прочее.

Ранее гендиректор агентства элитной недвижимости Lobster Group Станислав Ришко рассказал о нечестных риелторах и раскрыл схемы мошенничества на этом рынке.

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Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 4 декабря 2021, 12:33 Источник: РИА "Новости" Недвижимость ✓ Надежный источник

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