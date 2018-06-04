Газманова не пускают на порог шикарной квартиры из-за агрессии

Олег Газманов приехал в международный детский центр "Артек", дабы стать членом жюри конкурса популярной музыки "Детская Новая волна". С ним на Черноморском побережье встретился корреспондент Dni.Ru.



В годы оные главный "есаул" страны предпочитал проводить лето в Юрмале. Там у него была шикарная квартира на Рижском взморье – певец купил ее, чтобы не мыкаться по гостиницам, а останавливаться во время музыкальных фестивалей и сольных выступлений. Но в июле 2014 года министр иностранных дел Латвии Эдгард Ринкевич внес исполнителя в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию – Газманов признан персоной нон грата по причине "пропаганды российской агрессии". Он вместе с Кобзоном и Валерией якобы агрессивно поддерживал аннексию Крыма и неоднократно публично уничижительно отзывался о действиях Украины.

После политического скандала конкурс "Новая волна" переехал в Сочи, и в прибалтийскую страну опальным артистам больше не попасть. "Сегодня эта квартира пустует, – с сожалением рассказал Dni.Ru Газманов. – Мы ее даже продать не можем, потому что приехать в Латвию нельзя, доверенность сделать тоже нельзя. Замкнутый круг! Не знаю, что делать в этой связи и к кому обращаться".

"Юридически я не понимаю, каким образом меня могли лишить возможности приезжать в свою квартиру, когда при покупке говорили, что у меня не будет проблем с визами и так далее. Это все в законе Латвии написано, – возмутился в одном из интервью Газманов. – Меня в Латвию не пускают, но мне все равно. А что там делать? По природным ресурсам, по красоте в Калининграде ничем не хуже. А пляж какой там? В Юрмале нужно полчаса идти в море, чтобы глубоко стало. А в Калининграде заходишь – и сразу глубоко! Лучше России ничего нет!"

