Меньщиков из "Дома-2" потратил миллион на ремонт квартиры
Апартаменты площадью в 45 квадратных метров с большой лоджией в подмосковной Ивантеевке обошлись шоумену в 2,7 миллиона рублей. Меньщиков переоборудует ее под свой вкус: он уже закупил стройматериалов на 300 тысяч.
Дизайном интерьера занялись Екатерина Ельшина и Галина Черная, которые познакомились со Степаном на одном из выступлений его джаз-бенда.
"Планируется, что в основу интерьера ляжет американский классический стиль с элементами бохо и модерна. Из материалов будет преобладать дерево, а что касается цветовой гаммы – зеленый и бежевый", – рассказала изданию StarHit Екатерина.
Ремонтные работы в самом разгаре, а переехать в новое жилье 41-летний шоумен планирует к концу декабря. По подсчетам Меньщикова, в целом ремонт обойдется ему в миллион рублей. Приобретением он доволен: по словам Степана, Ивантеевка — молодой город, где прежде всего будет комфортно его детям, а дорога до столицы займет всего полчаса.
Въедет в новое жилье Меньщиков не один, а с бывшей женой Евгенией Шамаевой, сыном Ваней и дочерью Варей. Сходиться молодые родители не намерены, но Степан утверждает, что все предусмотрел. "Зал и кухню обустрою для себя. Спальня будет принадлежать Евгении. Из лоджии сделаем комнату, в которой смогут играть дети", – рассказал шоумен.
Меньщиков надеется, что ремонт завершится к Новому году. И праздник Степан встретит в новой уютной квартире.
Примадонна получила множество неприятных комментариев
Никас Сафронов проболтался о свадьбе
Украинскому лидеру подбирают замену
Модель сочувствует страдающим "трясучкой" завистникам