Что нашли археологи в парке "Зарядье"

За время строительства объекта здесь был сделан целый ряд уникальных находок, позволивших узнать много нового об историческом прошлом столицы. Эта территория всегда была Меккой для археологов. После сноса гостиницы "Россия" работы здесь закипели с бешеной скоростью. За два года специалистам удалось обнаружить несколько тысяч артефактов.

Чтобы собрать такую коллекцию, было исследовано около 2 тысяч квадратных метров. Как пишет информационный портал "Москва меняется", археологам удалось опуститься в культурный слой на пятиметровую глубину к самым истокам – XII веку. На протяжении нескольких столетий на территории парка "Зарядье" шла торговля зарубежными товарами, привезенными по Москве-реке. О торговых рядах на месте будущего парка в свое время ходили легенды.



АНГЛИЙСКИЙ СЛЕД В "ЗАРЯДЬЕ"

Русский писатель и историк Николай Карамзин писал: "Прельщали они глаза богатством товаров, азиатских и европейских". Теперь настало время восхищаться самим археологом – здесь куда ни копни, непременно обнаружишь ценность.

"Нам удалось найти артефакты, которые помогают понять, что именно привозили купцы в город и как долго существовало здесь торговое место", – цитирует портал мэрии Москвы главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Высокий интерес для археологов представляют хорошо сохранившиеся фрагменты двух английских торговых пломб из свинца XVIII века. Двустворчатые пломбы ломались и распадались на две части при распечатывании товара. Судя по сохранившейся надписи на английском языке "in wakefield milnes hey" пломбами был запечатан товар из города Уэйкфилда графства Уэст-Йоркшир в Англии – центра текстильной торговли.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА XVIII ВЕКА



Еще одной особенной находкой является оловянная фигурка европейского всадника. Ее датируют XVII–XVIII веками. Вооружение и снаряжение наездника выполнено очень натуралистично. Вероятнее всего оно было искусно скопировано с реальных прототипов оружия и доспехов. Предположительно это была коллекционная игрушка.

Также на месте портовой торговой площади были обнаружены 22 российские медные монеты и 15 российских торговых пломб из свинца. "Большое количество пломб и монет объясняется активной торговой деятельностью в этом районе. С XVIII века к стене Китай-города вдоль набережной были пристроены многочисленные лавки, которые снесли только в 1920-х годах. При этом на реке продолжала работать торговая пристань", – рассказал Алексей Емельянов.

По мнению археологов, на территории будущего парка шла торговля не только привозными изделиями, но и товарами местных мастеров, шивших одежду и обувь из кожи. Об этом свидетельствуют найденные в прибрежной части "Зарядья" фрагменты кожаных изделий и обрезков кожевенного производства.

АМУЛЕТ "КУРИНЫЙ БОГ"

Еще одной интересной находкой на территории парка "Зарядье" стал каменный топор Бронзового века. Неподалеку был найден и железный осколок, являвшийся частью мощного клинка. Аналогичное орудие было обнаружено во время работ в рамках программы "Моя улица".

Найденные топоры сохранились лишь частично. Каждый из них изначально представлял собой гладкий продолговатый камень с остро заточенным концом и высверленным по центру отверстием, куда вставлялось древко. Такое орудие могло быть как боевым, так и ритуальным. Несмотря на то, что находки относятся к бронзовому веку, их обнаружили в культурных слоях XVI–XVII веков.

По словам Алексея Емельянова, это говорил о вторичном использовании топоров в более позднее время. Предположительно они могли быть амулетами. Камень с дырой посредине называли "куриный бог" и верили, что он приносит удачу в ведении домашнего хозяйства. Есть версия, что орудия использовали в качестве точильных камней и грузила для рыболовных сетей.

КРИВОЙ ПЕРЕУЛОК

Одной из главных находок стала деревянная мостовая некогда существовавшего исторически Кривого переулка. Между брусьями археологи обнаружили множество таких вещей того времени, как перстни, кресты, кувшины, иностранные монеты и др. Эти находки подтверждают, что в XVI-XVII веках территория Зарядья была одной из самых оживленных и густонаселенных в Москве.

Обнаруженные обувные подковки стали свидетельством того, что жившие там люди носили сапоги, а не лапти. Еще одна интересная находка – миниатюрный масляный светильник с жемчужным орнаментом. Такие были популярны в XV веке. Артефакт был обнаружен рядом с Васильевским спуском.

АРТЕФАКТЫ НА ВЕЛИКОЙ УЛИЦЕ



В ходе археологических раскопок на территории парка "Зарядье" ученые обнаружили и фрагменты Великой улицы, которая в XII веке проходила от Еленинских ворот Кремля к берегу Москвы-реки на месте торговой пристани. В ходе раскопок бревна мостовой и деревянные срубы извлекли из грунта и очистили. Сейчас артефакты находятся в археологических лабораториях, для сохранности их обработали полимерным составом, который законсервировал древнюю древесину.

РОЗА ТЮДОРОВ

Коллекцию археологического музея "Зарядья" может пополнить и найденный на территории парка английский медальон XVI века. Украшение выполнено из сплава свинца и олова, а его диаметр составляет около пяти сантиметров. Старинное изделие украшает эмблема – роза Тюдоров, геральдический символ королевской династии Англии. Медальон датирован 1590 годом. Выгравированная на нем надпись "Dieu et mon droit" в переводе означает "Бог и мое право".

Эта фраза уже 700 лет является девизом английской монархии. Артефакт будет передан в Музей Москвы. Предположительно находка связана с деятельностью старого Английского двора, здание которого располагается на Варварке. Он существовал в Зарядье в XVI веке. В 1556 годы царь Иван Васильевич предоставил англичанам право беспошлинной торговли и таможенные льготы.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, после того как все артефакты изучат и занесут в каталоги, они будут представлены на временных выставках, посвященных археологии Москвы. Также они смогут пополнить коллекции столичных музеев.