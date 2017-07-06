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Недвижимость

Чем удивила Москва гостей урбанистического форума

Новостройки на ул. Мневники для жителей сносимых пятиэтажек. Фото: stroi.mos.ru
Реновация в Москве коснется не только ветхих домом, она затронет все сферы столичного региона. Об успехах развития города подробно рассказал на открывшемся в Москве VII Урбанистическом форуме глава градостроительного коплекса Марат Хуснуллин.
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Столичные программы реновации – жилья, транспорта, социальной, спортивной инфраструктуры – работают в плотной связке друг с другом, и эта синергия в разы повышает эффективность градостроительных решений, отметил  Хуснуллин на пленарном заседании форума "Глобальные проекты реновации как двигателя развития городов". Особо он остановился на развитии транспорта в Москве.

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Конечно, российская столица еще не догнала Пекин и Токио, но все к этому идет. По словам Марата Хуснуллина, объемы реновации транспортной системы Москвы в 2011-2016 годах стали беспрецедентными для большинства мегаполисов мира. Открыто движение на МЦК, строятся десятки новых станций метро.

Подземка выходит за МКАД, а скоро доберется и до центральной части Новой Москвы. Также строится Третий пересадочный контур или второе подземное кольцо. Оно соединит радиальные линии и облегчит жизнь москвичам и гостям города.

Фото: stroi.mos.ru

"Метро придет во Внуково, Рублево-Архангельское, Челобитьево, станет полноценной транспортной артерией всей Московской агломерации. 30%  жителей Новой Москвы получат метро в ближайшем доступе", – озвучил планы развития подземки Марат Хуснуллин.

Рекорд строительства метро в Москве на сегодня такой: за шесть лет протяженность столичного метрополитена выросла на треть. Такого не было за аналогичные периоды в прошлом.

Строительство жилья в столице тоже идет высочайшими темпами. За шесть лет введено 50 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 20 миллионов – жилого фонда. Это 12% процентов от всего существующего в Москве фонда, сообщил Хуснуллин.

Фото: mos.ru

Столичные власти поставили перед собой задачу — создать город, удобный для жизни и успешно справляются с ее выполнением. Есть, конечно, и проблемы. Самая острая – отсутствие полной свободы передвижения из-за автомобильных пробок на столичных улицах.

"Сергей Собянин поставил задачу кардинально переосмыслить концепцию развития транспортной системы Москвы, создать единую интегрированную сеть, с повышенной пропускной способностью и высоким уровнем комфорта, сформированным на базе современных технологий", – сказал Марат Хуснуллин. 

В рамках реновации улично-дорожной сети города были полностью реконструированы 8 вылетных магистралей и 13 крупных развязок на МКАД. В общей сложности за шесть лет в Москве построили 544 километров дорог, 162 тоннеля, моста, эстакады, 160 пешеходных переходов.

Строительство Северо-Восточной хорды. Фото: stroi.mos.ru

Задумались московские власти и об экологии, эта проблема стала актуальной не только в Москве, но и в других крупных городах мира по окончании эпохи индустриализации. Сегодня идет активная работа по преобразования промышленных зон в благоустроенные кварталы с сохранением и созданием новых рабочих мест. Самый крупный проект в этой области – реорганизация промзоны ЗИЛ. Территория бывшего завода имени Лихачева превратится в современный многофункциональный район, соответствующий мировым стандартам.

Отдельно Марат Хуснуллин остановился на проблеме ветхого жилого фонда и пообещал, что первые квартиры по программе реновации москвичи  получат уже в конце 2017 года.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

Московский урбанистический форум – 2017 "Эпоха агломераций. Новая карта мира" проходит в Москве с 6 по 12 июля. Форум, который проводится седьмой год подряд, стал площадкой для глобальной дискуссии по вопросам развития городов. В нем участвуют ведущие мировые эксперты, бизнесмены и политики.

Автор: Александр Комаров6 июля 2017, 20:40

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