Московской реновацией занялись лучшие архитекторы мира

Опыт крупнейших мегаполисов мира учтут в процессе обновления столицы России. Будущее – за агломерациями, уверен Марат Хуснуллин. Свои решения по развитию Москвы мэры и архитекторы Стамбула, Сеула, Парижа и Пекина предлагают на открывшемся 6 июля Урбанистическом форуме.

Масштабная программа реновации жилых кварталов Москвы заинтересовала урбанистов и архитекторов со всего мира. О желании принять участие в обновлении российской столицы уже заявили несколько крупных европейских и азиатских компаний. В мире не так много мегаполисов, которые занимались реновацией жилья в таких масштабах, заявил на Урбанистическом форуме глава градостроительного комплекса столицы Марат Хуснуллин.

"В рамках Урбанистического форума мы проведем ряд встреч для обмена опытом по реновации жилых кварталов с главами других крупных мегаполисов, которым уже приходилось решать такую задачу. Могу сказать, что мы начали беспрецедентно масштабную и сложную программу. В других крупных городах этот вопрос тоже решался и решается в настоящее время – но не в таких объемах", – пояснил заместитель мэра.

Похожая программа сейчас реализуется в Стамбуле. Интересен для Москвы и опыт Сеула – однако еще больше внимания привлекает Пекин, признался Хуснуллин. "Пекин представляет особый интерес для нас, так как основные планировочные решения города закладывались советскими проектировщиками, город очень похож на Москву", – отметил глава стройкомплекса. Он напомнил и об опыте французских коллег, которые завершили реновацию около 500 кварталов, используя при это технологии создания энергоэффективного жилья.

Пока будущее российской столицы обсуждают эксперты, работы по программе реновации уже идут полным ходом. Снос столичных пятиэтажек начнется уже в этом году. По словам Хуснуллина, в настоящее время городские власти составляют окончательные списки первых домов для переселения, документы будут готовы до конца июля. В очередь на снос попали примерно 5 тысяч хрущевок.

Для переселения людей из предназначенных под снос домов уже строится около 1 миллиона квадратных метров жилья. "У нас уже сформировано порядка 4 тысяч готовых квартир. В стройке у КП "Управление гражданского строительства" находится около миллиона квадратных метров. Мы сейчас их под стандарты реновации перепроектируем и сделаем их более высокого качества", – сказал Хуснуллин.

Глава градостроительного комплекса отметил, что, исходя из стартовых домов для переселения, будет понятно, какое количество людей и сколько квартир можно будет переселить до конца года. "У нас готовых стартовых площадок, на которых можно начинать строить, примерно 2-3 миллиона квадратных метров. В первую волну реновации нам ничего не мешает поднимать эти участки и начинать строить", – добавил заммэра.

Правительство Москвы в ближайшие две недели опубликует постановление с утвержденными стандартами качества к новым домам, возводимым по программе реновации. В документе около ста страниц. Эти стандарты, по словам Хуснуллина, уже предложены потенциальным застройщикам – домостроительным комбинатам, которые на сегодняшний день прошли модернизацию производства.

Кстати, участники Московского урбанистического форума могли лично оценить качество будущего жилья. В павильоне открылась экспозиция, представившая квартиры в натуральную величину. Их отделали именно теми материалами, которые будут использованы при строительстве в рамках программы реновации.

Марат Хуснуллин сообщил, что московские власти прорабатывают возможность предоставления льготной ипотеки для переселенцев из пятиэтажек. Он отметил, что владельцам квартир в сносимых зданиях, которые при переезде в новые дома захотят увеличить свою жилплощадь, могут предложить в рамках льготной ипотеки дополнительную скидку на жилье. "Помимо классической льготной ипотеки в рамках реновации, мы рассматриваем возможность снизить начальную стоимость жилья. К примеру, ставка может быть 9%, а цена покупки на 20% ниже", – пояснил заммэра. По словам Хуснуллина, в течение месяца механизмы по льготной ипотеке будут представлены на утверждение мэру.

Московский урбанистический форум – 2017 "Эпоха агломераций. Новая карта мира" проходит в Москве с 6 по 12 июля. Форум, который проводится седьмой год подряд, стал площадкой для глобальной дискуссии по вопросам развития городов. В нем участвуют ведущие мировые эксперты, бизнесмены и политики.