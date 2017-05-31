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Недвижимость

Вся правда о реновации в Москве

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В конце апреля нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о реновации ветхого жилья в столице, а 17 мая Мосгордума одобрила нормативно-правовой акт о дополнительных гарантиях переселенцам из сносимых пятиэтажек. Dni.Ru решили разобраться в том, какие дома пойдут под снос, какое жилье получат переселенцы взамен, а также во многих других нюансах масштабной градостроительной программы.
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Что такое реновация

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Реновация в Москве – это преобразование районов, застроенных пятиэтажными домами так называемого первого периода индустриального домостроения на рубеже 1950-1960-х годов. Возведенные для решения проблемы острого дефицита жилья и рассчитанные на срок службы в 20-30 лет, к настоящему моменту хрущевки устарели как морально, так и физически.

Вместо них построят новые комфортабельные дома, жители которых будут обеспечены всей необходимой социальной и бытовой инфраструктурой.

Вместо микрорайонного типа застройки будут созданы кварталы с разделением пространства на приватное (уютные дворы для жителей каждого из домов) и публичное (улицы по периметру кварталов с коммерческими помещениями на первых этажах).

Отправной точкой программы реновации можно считать 21 февраля 2017 года, когда президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, построив на их месте новое жилье.

Реновация рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. Программа оценивается в 3,5 триллиона рублей, при этом Москва обещала выделить на ее первый этап 300 миллиардов рублей из городского бюджета.

Какими нормативно-правовыми актами регулируется процесс реновации

Проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице России – городе федерального значения Москве" (проще говоря, закон о реновации) прошел первое чтение 20 апреля. Второе чтение состоится 9 июня. Депутаты хотят предельно открыто обсудить положения закона и развеять все сомнения, которые возникли у небольшой части жителей ветхих домов.

С этой же целью еще 17 мая Мосгордума приняла внесенный мэром Сергеем Собяниным проект закона о дополнительных гарантиях переселенцам при реализации программы реновации. В нем, в частности, уточняется, что новое равнозначное жилье будет предоставляться переселенцам в том же районе. Исключения составляют Зеленоград и Новая Москва, где квартиры будут выделяться в пределах округа.

Что представляют собой дома первого периода индустриального домостроения

Речь идет о домах высотой в 4-5 этажей, возведенных в период с 1957 по 1968 годы. В их числе построенные из каркасных панелей здания серии К-7, а также дома серий I-515, 1605АМ, 1МГ-300, К-7, II-32, II-35. Кроме того, в список зданий первого периода индустриального домостроения входят дома с  неполным каркасом (серия I-335), крупноблочные здания (серия I-510), а также дома с кирпичными несущими стенами (I-511, I-513, II-34).

Стоит отметить, что всего в списке программы реновации находятся на данный момент порядка 4,5 тысячи хрущевок.

Фото: stroi.mos.ru

Что значит равнозначное жилье, предоставляемое переселенцам

Равнозначное жилье – это помещение в том же районе, где проживали ранее жители снесенных пятиэтажек (за исключением Зеленограда и Новой Москвы), с не меньшим, чем в прошлой квартире, количеством комнат. Кроме того, число квадратных метров в новой квартире будет больше, чем в старой хрущевке.

Также переселенцы получат улучшенную отделку.

Что такое равноценное жилье

По закону помещение является равноценным, если его стоимость равна цене расселяемой квартиры. В этом случае два жилых помещения могут различаться по площади. Мэр Москвы Сергей Собянин дал критическую оценку предложению гражданам равноценного жилья вместо равнозначного. По его словам, предоставляемое при переселении равнозначное жилье по своей рыночной стоимости на 25-35% дороже квартир в сносимых домах.

Таким образом, переселенцам в рамках программы реновации предоставят жилье, которое не только дороже, но и значительно комфортнее прежнего. 

При этом стоит подчеркнуть, что новая квартира будет предоставляться бесплатно и в собственность. Между тем владельцы неприватизированных квартир могут выбрать – получить жилье бесплатно в собственность или сохранить условия социального найма.

Сергей Собянин. Фото: GLOBAL LOOK press

Что такое благоустроенное жилье

В соответствии со столичным законом "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения", благоустроенное жилье - это квартира со всеми видами удобств, включая водопровод, канализацию, электричество, ванна, душ, санузел и прочее, независимо от материала стен.

Что будет с коммерческими помещениями в пятиэтажках

Норма о равнозначности помещений затронет и собственников нежилых помещений во включенных в список реновации домах. Они смогут выбрать между рыночной компенсацией или предоставлением равнозначного помещения в новых домах.

Что будет со взносами на капремонт хрущевок

После принятия решения о сносе дом исключается из региональной программы по капремонту. Начиная с этого момента собственники квартир в этом здании освобождаются от уплаты взносов. Внесенные до этого денежные средства будут использоваться на цели программы реновации.

Можно ли получить компенсацию за уже сделанный ремонт

Переселенец может воспользоваться статьей 15 Гражданского кодекса России и потребовать компенсации расходов за неотделимые улучшения, которыми и являются произведенные изменения в рамках ремонта жилого помещения. 

Можно ли получить деньги, а не новое жилье

Возможность компенсации в размере стоимости квартиры в хрущевке прямо оговаривается уже упомянутым выше законом о дополнительных гарантиях переселенцам. Для получения компенсации собственнику нужно будет подать заявление в письменном виде в мэрию Москвы. Кроме того, переселенец имеет право выбрать для себя новое равнозначное или равноценное жилье.

Где будет регистрироваться право собственности на новое жилье

Переселенцу будет направлено предложение о предоставлении жилого помещения вместе с проектом договора о переходе всех прав собственности на него. С ними нужно будет пойти в многофункциональный центр (МФЦ), где и будет зарегистрировано право собственности на жилье в новом доме.

Фото: vk.com/luga_pik

Можно ли отказаться от участия в программе реновации?

В соответствии с законом о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажек, отказаться от участия в программе можно путем проведения общего собрания собственников жилых помещений, на котором будет принято решение не участвовать в реновации. Таким же способом можно включить в программу тот дом, который изначально не попал в список.

Кроме того, участниками программы могут стать жители общежитий и домов коридорного типа (фактически коммуналок). Владельцы помещений в этих зданиях должны принять соответствующее решение на общем собрании 2/3 голосов.

Стоит отметить, что жители общежитий и коммуналок, так же как и проживающие в отдельных квартирах в хрущевках, получат полноценное комфортное жилье.

Помогут ли с переездом в новое жилье?

Да. По закону о допгарантиях правительство Москвы окажет содействие пенсионерам-одиночкам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, а также малоимущим гражданам.

Как будут благоустраивать территорию вокруг новых домов

В законе о дополнительных гарантиях переселенцам говорится о том, что правительство Москвы утвердит градостроительную документацию для новых домов, которые будут учитывать требования по организации социальной инфраструктуры. В частности, это обустройство улиц, пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок.

Также будет предусмотрено создание скверов, садов и бульваров, организация парковочных мест.

Что делать, если квартира в доме под снос взята в ипотеку

Жилищным заемщикам не стоит беспокоиться. Права и обязанности владельцев ипотечных квартир в хрущевках остаются такими же, как прописано в договоре с банком. Иными словами, заемщики будут выплачивать кредит как и раньше, в тех же объемах и с тем же ежемесячным взносом. Но уже за новую комфортабельную квартиру.

Можно ли будет оспорить решение о реновации в суде?

Переселенцы смогут обжаловать в суде решение о реновации жилого дома, а также равноценность или равнозначность предоставляемого жилого помещения.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Как и когда можно проголосовать по вопросу сноса дома

Голосование по реновации среди собственников жилых помещений в более чем 4,5 тысячи домов началось 14 мая и продлится до 15 июня.

Отдать свой голос за или против можно либо через многофункциональный центр "Мои документы", либо посредством электронного голосования на сайте проекта "Активный гражданин".

Для одобрения сноса нужно набрать 2/3 голосов собственников жилых помещений дома. Кроме того, можно проголосовать на общем собрании собственников жилья. В данном случае выступающие за снос своего дома и предоставление нового помещения собственники должны набрать не менее двух третей голосов. Дома, где не наберется необходимого количества голосов в поддержку проекта, будут исключены из программы реновации. Тем не менее жители могут в дальнейшем провести новое голосование и вернуться в программу. 

Иллюстрация: Dni.Ru
Автор: Иван Поляков31 мая 2017, 12:07

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