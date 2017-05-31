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Недвижимость

Как реновация улучшит жизнь москвичей

Фото: vk.com/pik_luga
Проект реновации застроенных пятиэтажными хрущевками московских районов может привести к настоящей градостроительной революции в столице. Вместо созданных десятилетия назад микрорайонов Москва переходит на квартальную систему застройки. В чем разница между двумя типами организации городского пространства и какие выгоды получат москвичи и жители столицы от грядущих перемен?
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Микрорайон как идеология

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Включенные в далеком 1960 году в состав Москвы ее нынешние окраинные районы активно застраивались в те годы панельными многоэтажками. Всем нам знаком однообразный и подчас довольно унылый вид сформированных такими домами пространств.

Впрочем, во времена ожидания "светлого коммунистического будущего" о качестве жилья и рациональном использовании городского пространства особо не задумывались. Построенные наспех в те годы хрущевки были призваны решить одну из самых насущных задач того времени – переселить миллионы людей из убогих коммуналок в отдельные квартиры.

Жить в таких домах предполагалось до наступления коммунизма, который, как завещали партийные теоретики и даже сам генеральный секретарь Никита Хрущев, должен был наступить уже к 1980 году. Тем не менее "светлое будущее" так и осталось где-то на горизонте, а люди продолжали жить в хрущевках, которые уже к тому времени стали нелестно именовать "хрущебами".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Микрорайонный тип организации пространства, который исповедовали советские градостроители, привел к появлению огромного количества одинаковых городских окраин. На это еще в 1975 году обратил внимание мэтр отечественного кинематографа Эльдар Рязанов в своем культовом фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Впрочем, концепция микрорайонов вполне укладывалась в идеологическую линию Компартии. Курс на обобществление жизни человека и развитие в гражданине коллективизма в противовес индивидуализму привел к уничтожению в советской градостроительной практике такого понятия, как "приватный двор".

Все пространство вокруг домов было общим, разделение на частное и публичное было уничтожено. Кроме того, в новых микрорайонах практически не было создано рабочих мест.

В итоге это породило так называемую маятниковую миграцию, когда утром жители спальных районов устремляются в центр города, а вечером возвращаются. Кроме того, отсутствие приватных дворов дало обратный эффект: социальные связи между людьми начали разрушаться. И это не говоря уже о крайне неудачных планировках микрорайонов, где дома, кажется, расставлены совершенно хаотично, что лишь приводит к путанице.

Начало перемен

До недавнего времени застройщики продолжали возводить в столице многоэтажные дома с микрорайонной планировкой. Тем не менее всем было ясно, что рано или поздно микрорайон как тип организации городского пространства придется сменить на квартал. Многое в этом плане изменило принятое в 2015 году 305-е постановление правительства Москвы, утвердившее новые требования как к архитектуре домов, так и к планированию окружающего их пространства.

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Реновация станет первым столь масштабным проектом, в рамках которого будет претворяться в жизнь новая градостроительная концепция Москвы. На смену ветхим пятиэтажкам придет качественное жилье с просторными холлами, входами в подъезд на уровне земли, лифтами, пандусами для маломобильных жителей. Дома будут как монолитными, так и построенными из современных трехслойных энергоэффективных панелей.

И возведены они будут уже не в микрорайонах, а в кварталах, которые четко разделяют общественное и приватное пространство человека. Последнее – это двор, в котором к тому же нет места машинам.

Дворы будут благоустроены по новым стандартам: небольшие парки, лавочки, велодорожки и спортивная инфраструктура.

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Приватное и публичное

Как отметил на прошедшем недавно фестивале "АРХ Москва NEXT!" главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, земля гораздо эффективнее используется именно при квартальной застройке. "Человек хочет иметь жизнь приватную и жизнь публичную. Ему важно иметь двор – уединенное место, ему нужно иметь улицу – место публичное, человеку важно также иметь площадь, где можно собираться", – отметил он. Очевидно, что это приведет к укреплению социальных связей между жителями домов.

Публичное пространство – это четко сформированная линия улиц по периметру квартала. При этом первые этажи новых домов будут нежилыми, в них разместятся магазины, кафе, предприятия сферы обслуживания, офисы и прочие помещения – так называемая третья функция жилого пространства.

Это создаст вдоль улицы "активные фасады" – когда дом – не просто место для жизни, но и место приложения общественной активности людей. Новые улицы будут живыми, находиться на них будет интересно.

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

"На работу и за развлечениями людям не придется ехать в центр города, ведь все это будет находиться в пределах района их проживания. Реновация призвана если не решить проблему маятниковой миграции, то, по крайне мере, приблизиться к этому", – уверен Сергей Кузнецов.

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Необходимо также подчеркнуть, что новые кварталы будут проектировать лучшие отечественные и зарубежные архитекторы. Как отметил ранее глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, их архитектурные концепции будут определяться в ходе конкурсов. Первые начнутся уже в течение ближайших двух-трех месяцев. В любом случае, время однообразных и унылых микрорайонов с десятками и сотнями копирующих друг друга домов, окруженных парковой, ушло навсегда.

Фото: vk.com/pik_luga

Фото: vk.com/pik_luga

Цивилизованная городская среда

Снос хрущевок и возведение на их месте комфортных кварталов – это требование времени, уверен президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. "Кое-каким домам сейчас уже по 60 лет. Их давно пора снести. Для чего? Чтобы жить в цивилизованной среде", – отметил он. По словам Шумакова, среда обитания человека – это не только сам дом и квартира, но и то, что их окружает, в том числе социальные объекты, благоустройство и прочие блага цивилизованного городского пространства. "Если мы хотим жить в такой среде, мы должны построить хорошую архитектуру", – подчеркнул эксперт.

"Пятиэтажки не отвечают современным требованиям. Как можно подняться на пятый этаж пожилому человеку без лифта? Как можно жить на первом этаже, где всегда полная тень?" – задается вопросами первый заместитель директора архитектурного бюро "Остоженка" Андрей Гнездилов. По его словам, дома тоже имеют срок жизни и время хрущевок уже давно ушло.

Вышел "срок годности" и у микрорайонного типа застройки с ее принципом общей, а значит, "ничейной" земли. "У всех есть частные интересы, люди ищут в городе частное пространство и при этом надеются, что город создаст очень хорошие публичные пространства.

Публичные и частные места, их сочетание – это и есть город. Так и надо проектировать новые кварталы", – подчеркнул Гнездилов.

Говоря о приватных пространствах, он добавил, что двор – это ключевое место квартала. Помимо того, эксперт уверен: "...этажность должна быть около девяти-десяти этажей, чтобы двор был порядка 50, максимум 60 метров, и то по длинной стороне. В противном случае он перестает быть частным и приватным, становится колоссальным, а человек в нем перестает чувствовать себя защищенным".

Фото: vk.com/gk_les

При этом Гнездилов отметил, что в рамках реновации и освоения территории важно продумать этапы воплощения программы в жизнь. "Это колоссальная беспрецедентная программа, фактически создается новый город. Такие объемы должны быть обеспечены инженерными сетями, зеленью, социальным и культурным бытом. Это требует внимательного и тщательного проектирования", – заявил он.

Фото: vk.com/gk_les

Польза "третьей функции"

В свою очередь декан Высшей школы урбанистики ВШЭ Алексей Новиков считает, что организация возведенных в районах реновации кварталов должна отражать специфику места, в котором они находятся. "Кварталы должны получить разный облик и разную функциональную нагрузку. Какой-то из них может быть полностью жилым, другой – содержать в себе коммерческую недвижимость с местами приложения труда", – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он уверен, что нынешняя плотность застройки районов – на уровне семи тысяч квадратных метров на гектар – непозволительная роскошь для Москвы. "Оптимум плотности – где-то в два раза больше.

Это может быть 16-20 тысяч квадратных метров на гектар – это абсолютно нормальная плотность для Москвы. Эти уровни обеспечивают вполне комфортную среду при правильной планировке", – сказал он.

По словам Новикова, планировка районов пятиэтажек скорее выталкивает из них, нежели реально создает там комфортную среду для социальных и деловых коммуникаций. "Если создать правильную планировку, то и сама территория начнет работать  – появятся торговые функции. Через налоги и дополнительную "третью функцию" город может получить хороший доход", – добавил эксперт.

Алексей Новиков. Фото: кадр youtube.com

Схожего мнения придерживается партнер архитектурного бюро Nikken Sekkei Фади Джабри. Он уверен, что двор – это "сердце" квартала, и оно должно быть свободно от автотранспорта. "Эта территория должна быть предназначена для пешеходов", – отметил он.

По словам архитектора, организация зеленых зон во дворах дает возможность для творчества и реализации самых разных дизайнерских концепций. "Когда ландшафт делится между кварталами, то жители каждого из них ухаживают за ним. Для планирования и организации зеленых зон существует очень много идей", – подметил Джабри.

Будущее Москвы

Таким образом, новые кварталы Москвы, которые будут построены в рамках реновации, – это не просто тип организации городского пространства. Это – новый стиль жизни, комфортной и удобной для человека, его отдыха, труда и социальной активности.

Вместо хаотичных микрорайонов с "ничейными" дворами и практически полным отсутствием "третьей функции" приходит упорядоченное пространство, подстраивающееся под жителей, под их каждодневные нужды и потребности.

Фото: mos.ru

Напомним, в начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. В 2017 году столичные власти дополнительно выделят на реновацию 96,5 миллиарда рублей.

Фото: Dni.Ru
Автор: Иван Поляков31 мая 2017, 15:13

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