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Недвижимость

"Кортрос" поддерживает многодетных

Фото: schelkovo-dom.ru
Две тысячи высаженных растений, ценные подарки и море положительных эмоций получили за один день жители щелковского микрорайона "Богородский". Застройщик – компания "Кортрос", как всегда, ожидания жильцов не обманула: закупила и доставила саженцы, обеспечила желающих необходимым инвентарем и превратила субботник в настоящий праздник.
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Погода в день субботника, 29 апреля, решила разделить праздничный настрой жителей микрорайона "Богородский" в подмосковном Щелкове. На смену затяжным дождям пришло солнце: наверстывая упущенное, жарило совсем не по-весеннему.

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Радостным стал этот день для хозяйки двушки Галины Костроминой. Она получила от ГК "Кортрос" в подарок кухню! Сертификат вручал представитель компании-застройщика.

Галина – мать девятерых детей. Семья жила в Сыктывкаре, в Республике Коми. Старшие дети – давно уже взрослые, самостоятельные люди, разъехались по разным городам России. Встречи с ними становились все более редкими. Непростая задача – выбраться на денек на малую родину из Мурманска или Санкт-Петербурга дочерям и сыновьям, которые сами обзавелись потомством. Кроме того, врачи посоветовали Костроминой перебраться в среднюю полосу. Вот и решились они с супругом на переезд.

Фото: Dni.Ru

Подходящее место и жилье искали несколько лет. Наконец, нашли квартиру в новостройке в Домодедово и уже оформляли сделку. Но тут в семью пришло горе: мужа Галины не стало. И о переезде забыли.

И все же спустя полгода Костромина решила исполнить семейную мечту. Снова поездки в Московскую область, осмотр новостроек. Как-то заехали они в Щелково. Галина признается, что в "Богородском" ей понравилось сразу. "Он мне сразу в глаза бросился. Я, как приехала, все осмотрела – уютно, хорошо, дома такие красивые. И приняли меня радушно". Теперь Костромины – счастливые хозяева двухкомнатной квартиры. Да еще и кухню им обставили бесплатно.

Особые отношения Галины с сотрудниками ГК "Кортрос" – не исключение, а скорее правило. Ведь то же самое может сказать о себе каждый житель микрорайона "Богородский". Представители компании не оставляют их своим вниманием и после сдачи всех домов (последний из жилых объектов приняли в эксплуатацию в декабре 2016 года). Судить об этом можно было по атмосфере на субботнике 29 апреля: хмурых лиц не было, все трудились плечом к плечу, слышались шутки и смех.

Фото: Dni.Ru

Машины развозили по дворам закупленные "Кортросом" две тысячи саженцев. Тут были туи, каштаны, голубые ели, дубы, различные кустарники. Энергичная Галина и здесь показала себя героем дня: пока мужчины разбирались в схеме посадок, она успела пристроить у своего дома несколько деревьев и кустиков.

Молодое поколение "богородцев" тоже не сидело сложа руки, по мере сил помогая родителям. Решали вместе со взрослыми, какое деревце лучше посадить у детской площадки, а некоторые даже взялись за лопаты и грабли.

Фото: Dni.Ru

Потом, правда, у юных работников нашлось более важное дело - "Кортрос" устроил им свидание с героями популярного мультсериала "Фиксики". Вместе с Ноликом и Симкой мальчишки и девчонки обсудили насущные вселенские проблемы, попрыгали и потанцевали.

Фото: Dni.Ru

Потраченную энергию необходимо было восстановить - ведь дел еще невпроворот. Поступило предложение подкрепиться чаем с шоколадками и печеньем. Инициативу одобрили подавляющим большинством голосов – и сладости с расставленных в центре двора столов исчезали словно по мановению волшебной палочки. Хорошо, что запас в офисе "Кортроса" был большой.

Фото: Dni.Ru

Корреспонденты Dni.Ru на чай не остались: их отвлекли детские крики и смех, доносившиеся с площадки в соседнем дворе. Оказалось, что Фиксики привели с собой друзей – огромных медведей. Потрогать панду и белого мишку, которые косолапо бродили в толпе жителей "Богородского", мог любой желающий.

Автор: Федор Лопырев2 мая 2017, 11:10

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