Москалькова призвала соблюдать права граждан при реновации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в среду, 17 мая, выступила перед депутатами Госдумы с отчетным докладом за 2016 год. В своем выступлении омбудсмен рассказала об основных тенденциях в правозащитной сфере, а также о своем видении решения некоторых насущных проблем.

Так, Москалькова подняла вопрос реализации программы реновации в Москве. По ее словам, для этого необходимо поднять уровень гарантий для граждан. При этом омбудсмен считает, что сама по себе программа очень хорошая и соответствует ожиданиям жителей столицы.

При этом она напомнила, что предложила четыре поправки к обсуждаемому законопроекту о реновации жилого фонда в Москве. К примеру, Москалькова предлагает предоставлять жильцам сносимых домов не один, а несколько вариантов будущей квартиры для переселения на выбор.

Еще одна поправка касается того, чтобы не выселять немедленно граждан после судебного решения, как предполагается сейчас в законопроекте. Также омбудсмен предлагает разрешить гражданам обжаловать предлагаемые варианты квартир не только в случае несовпадения нового жилья со старым по площади, но и если не соблюдены остальные условия, которые были у пятиэтажек ранее. Также она предлагает увеличить срок обмена помещений с 60 до 90 дней.





Кроме темы реновации, Москалькова в своем выступлении в стенах нижней палаты парламента призвала к объединению усилий депутатов Госдумы с аппаратом омбудсмена для борьба с нарушением прав граждан в сфере экологии. "Экология, по этой категории прав граждан поступило больше всего коллективных обращений. В том числе (жалоб) на нарушение экологических требований при строительстве и эксплуатации предприятий и сооружений, на содержание заповедников и национальных парков, на загрязнение окружающей среды свалками и полигонами для мусора", – сказала она.

При этом она напомнила, что 2017 год в России является годом экологии. Она рассказала, что, к примеру, на территории Ивановской области расположена 31 свалка, срок допустимой эксплуатации которых давно истек. "Крайне неблагоприятная экологическая атмосфера в Мурманске и Уфе, Челябинской области и Хабаровском крае, чего только стоит порт "Ванино", – сказала она.

Помимо прочего, Москалькова рассказала о необходимости расширения круга возможностей для регистрации соотечественников. Речь идет о так называемом временном разрешении, которое требует регистрации у граждан иностранных государств. "Нужно определиться, расширить круг возможностей для регистрации. От регистрации совсем нельзя отказываться, потому что к регистрации прилагаются и привязаны все необходимые социальные права – детский сад, школы, получение пенсий, пособий", – полагает уполномоченный по правам человека.

Она напомнила депутатам, что в прошлом созыве Госдумы были предприняты некоторые шаги по упрощению получения российского гражданаства, однако посетовала, что инициатива не затронула граждан Украины. "Сегодня на нашей территории довольно много беженцев, которые хотели бы стать гражданами России. Они нам близки по крови. И очень важно им было бы создать эти условия", – подчеркнула Москалькова.





Кроме того, омбудсмен попросила парламентариев обратить пристальное внимание на социальное положение военнослужащих. По ее словам, зарплаты защитников родины не индексировались уже на протяжении пяти лет. "Социальное положение и защита прав сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Практически пять лет не индексируется денежное содержание этой категории наших высококвалифицированных специалистов, от которых зависит стабильность в государстве", – заявила Москалькова.

Также уполномоченный выступила с инициативой лично принимать обращения из регионов с помощью каналов видеосвязи. По ее словам, в настоящий момент в офисах уполномоченного по правам человека в субъектах России прорабатывается техническая возможность реализации идеи. "Очень важно, чтобы люди были накоротке с уполномоченным по правам человека. Я планирую проводить видеоприемы с разными уголками нашей страны", – подчеркнула омбудсмен в интервью на телеканале "Россия 24".

