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Кому из россиян грозит двойной налог

Фото: GLOBAL LOOK press\Nikolay Gyngazov
В России ужесточили спрос с владельцев незарегистрированных домов, построенных на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство. Если они в ближайшее время не оформят собственность, то будут платить двойной земельный налог.
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По данным Минэкономразвития, под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России выделено 16 миллионов гектаров земли. На многих из них дома не оформлены в собственность.

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В свою очередь в министерстве имущественных отношений Московской области обсуждаются новые поправки в Налоговый кодекс. Предлагается удвоить коэффициент земельного налога на участки с незарегистрированными домами площадью более 50 квадратных метров.

Известно, что заборы, бассейны, террасы, навесы, беседки и некапитальные постройки под эту норму не попадут. "Зачастую собственники не регистрируют недвижимость не по злому умыслу, желая сэкономить на налогах, а по незнанию или из-за сложности регистрационных процедур", – цитирует гендиректора Московского областного БТИ Владислава Мурашова Rg.ru.

Например, граждане сталкиваются с проблемой легализации, когда надо оформить дарственную на дачу или отдавать недвижимость под залог банку. Ведь без оформленного права собственности сделки невозможны. Нельзя "дома-невидимки" и застраховать.

Отметим, что решение о взимании с хозяев незарегистрированных домов двойного земельного налога было принято еще в 2006 году. Первые взыскания начнутся уже в этом году. 

Автор: Людмила Фоканова6 февраля 2017, 21:42

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