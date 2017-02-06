Кому из россиян грозит двойной налог

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По данным Минэкономразвития, под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России выделено 16 миллионов гектаров земли. На многих из них дома не оформлены в собственность.
В свою очередь в министерстве имущественных отношений Московской области обсуждаются новые поправки в Налоговый кодекс. Предлагается удвоить коэффициент земельного налога на участки с незарегистрированными домами площадью более 50 квадратных метров.
Известно, что заборы, бассейны, террасы, навесы, беседки и некапитальные постройки под эту норму не попадут. "Зачастую собственники не регистрируют недвижимость не по злому умыслу, желая сэкономить на налогах, а по незнанию или из-за сложности регистрационных процедур", – цитирует гендиректора Московского областного БТИ Владислава Мурашова Rg.ru.
Например, граждане сталкиваются с проблемой легализации, когда надо оформить дарственную на дачу или отдавать недвижимость под залог банку. Ведь без оформленного права собственности сделки невозможны. Нельзя "дома-невидимки" и застраховать.
Отметим, что решение о взимании с хозяев незарегистрированных домов двойного земельного налога было принято еще в 2006 году. Первые взыскания начнутся уже в этом году.
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