"Кортрос" заканчивает год в плюсе

Российский рынок недвижимости заканчивает год в плюсе. Основными драйверами роста стали ипотека и снижение Центробанком учетной ставки.

Как рассказал в интервью Dni.Ru главный финансовый директор одной из ведущих девелоперских компаний России Владислав Яблонских, он оптимистично оценивает результаты прошедших 12-ти месяцев.

"Мы приросли по поступлениям примерно на 20% к прошлому году. Это произошло благодаря росту ипотечного кредитования на рынке и снижению учетной ставки", – сказал топ-менеджер Группы компаний "Кортрос".

Говоря о перспективах отрасли в случае продолжения политики Центробанка по дальнейшему снижению ключевой ставки, Яблонских выразил уверенность, что это подстегнет всю сферу девелопмента.

"Это и удешевление проектного финансирования, и удешевление ипотеки, и как следствие – снижение "входного билета" для граждан при покупке недвижимости", – сказал представитель "Кортроса".





По его словам, сейчас компания реализует от 40 до 70 процентов квартир в построенных ею домах по ипотеке. "Это расширяет воронку продаж и привлекает больше покупателей. Девелопер получает все деньги сразу, а покупатель потом расплачивается с банком. Нам это выгодно", – отметил Владислав Яблонских.

Говоря о перспективах деятельности на 2018 год, финансовый директор "Кортроса" отметил, что компания думает о расширении проектного портфеля, прежде всего, в Москве.