"Кортрос" открыл офис продаж в новом доме
Цены на апартаменты варьируются в широком диапазоне. Стать
владельцем недвижимости можно, потратив от 4,7 до 10 миллионов рублей. В
случае, если собственных средств недостаточно, финансовую помощь готовы оказать
ведущие банки-партнеры. Финансово-кредитные организации предлагают на выбор
привлекательные программы ипотеки (первоначальный взнос от 5%, срок – до 30 лет).
Отметим, что в открывшемся офисе продаж всегда присутствуют специалисты застройщика. Они готовы проконсультировать по всем вопросам приобретения апартаментов. В ближайшее время на объекте должны открыться шоу-румы, где клиенты смогут увидеть варианты дизайнерской отделки предлагаемых апартаментов.
"Дом 128" расположен на Профсоюзной улице в Юго-Западном административном округе Москвы. Этот объект расположен в районе с развитой инфраструктурой и шаговой доступности от станции метро Коньково.
К преимуществам проекта относится не только широкая линейка планировочных вариантов, но и продуманные инженерные решения, комфорт и безопасность проживания в комплексе. Поблизости расположены детские сады и школы, магазины и отделения банков, аптеки и торговые комплексы.
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