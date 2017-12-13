"Кортрос" открыл офис продаж в новом доме

Группа компаний "Кортрос" открыла новый пункт продаж квартир. Он расположился на юго-западе столицы, в апартаментах проекта "Дом 128". Стоимость квадратного метра здесь стартует с отметки 144 тысячи рублей.



Цены на апартаменты варьируются в широком диапазоне. Стать владельцем недвижимости можно, потратив от 4,7 до 10 миллионов рублей. В случае, если собственных средств недостаточно, финансовую помощь готовы оказать ведущие банки-партнеры. Финансово-кредитные организации предлагают на выбор привлекательные программы ипотеки (первоначальный взнос от 5%, срок – до 30 лет).



Отметим, что в открывшемся офисе продаж всегда присутствуют специалисты застройщика. Они готовы проконсультировать по всем вопросам приобретения апартаментов. В ближайшее время на объекте должны открыться шоу-румы, где клиенты смогут увидеть варианты дизайнерской отделки предлагаемых апартаментов.

"Дом 128" расположен на Профсоюзной улице в Юго-Западном административном округе Москвы. Этот объект расположен в районе с развитой инфраструктурой и шаговой доступности от станции метро Коньково.

К преимуществам проекта относится не только широкая линейка планировочных вариантов, но и продуманные инженерные решения, комфорт и безопасность проживания в комплексе. Поблизости расположены детские сады и школы, магазины и отделения банков, аптеки и торговые комплексы.