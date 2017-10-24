В Москве рухнули цены на вторичное жилье

Эксперты зафиксировали в Москве падение стоимости вторичного жилья. В третьем квартале 2017 года цены сократились сразу на 2% и достигли уровня 2013 года.
Специалисты добавили, что объем предложения в этот же период времени показал прирост на 5,7%. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в столице составляет 183,7 тысячи рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы "НДВ-Недвижимость".
Рустам Солнцев прокомментировал конфликт двух звезд
Наряд продюсера вызвал большие вопросы у общественности
Дочь прославленного модельера ждет второго ребенка
Худрукам платят за дополнительную работу