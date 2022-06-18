Володин: Дума оперативно примет законы по предложениям Путина

Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Квартира за 100 млн в Москве встала Хаматовой поперек горла
"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом
"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ
"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей
партнеры
Суббота
18 июня
Лента новостей
08:27
Влюбился с первого взгляда и потерял, отметив бриллиантовую свадьбу: единственная любовь Юрия Соломина
08:03
"Так и надо!": получившая развод Навка покрутила сочным задом на камеру
06:08
Хуже горькой редьки: надоевшего старика Газманова пулей вышибли со сцены
04:41
"Немыслимо": ставший отцом Маликов предъявил публике новорожденное чудо
02:08
"С похмелья": извращенец Панин оголил интимное место на глазах у школьников
00:03
Отдание праздника Пятидесятницы: что нельзя делать 18 июня по церковному календарю
23:13
"Гнать его в шею отсюда!": ползущего в родные пенаты Галкина шугнули прочь как драную кошку
22:03
Коленька зовет на тот свет: врачи расковыряли Поргиной опухшие кишки на закате дней
21:50
Песенка спета: потерявшие российский рынок украинские артисты остались без работы
19:33
"Дико": Сбрендившая от гормонов Тодоренко показала вагину 3-летнему сыну
17:56
"Родила!": Наташа Королева с размахом отметила пополнение в семье
17:43
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня
17:12
В Ивановской области задержан предполагаемый вор и обманщик пенсионеров
16:21
Врага надо знать в лицо! Чем опасен висцеральный жир и как с ним бороться
16:07
"Ей же 16": Женатого Розенбаума застали за ласками с молодой девицей
15:53
"Смерть": жена Петросяна сообщила о кончине любимого
15:36
Глава "Росатома" рассказал об экологических проектах госкорпорации
15:16
Пострадал водитель: два автомобиля столкнулись в Твери
15:10
Скрюченной в три погибели двуполой дочери Джоли вынесли вердикт: Есть шансы
14:58
"Белье не носит": Выкатившая набухшие соски при всем честном народе Муцениеце оказалась за решеткой
14:55
Фура, бензовоз и трактор: в Пензенской области произошло серьезное ДТП
14:48
В Калужской области мужчина захотел искупать собаку в пруду и утонул
14:38
Россиян предупредили об опасных последствиях переохлаждения
14:34
Улыбающийся спросонья ежик произвел фурор: видео
14:30
Что она с собой сделала: Брошенная Прилучным Карпович изменилась до неузнаваемости
14:23
В Москве вынесли приговор бросившему ребенка с балкона мужчине
14:00
Автомобилист перекрыл дорогу ради утиного семейства: видео
13:57
Пьяный Кузбассовец зарезал сожительницу и выкинул ее тело с пятого этажа
13:54
"Стал бить": Борисова обвинила бывшего мужа в жестокости
13:40
У россиян появится возможность купить новую квартиру с мебелью по скидке
13:36
В Новосибирске столкнулись 4 машины
13:05
В США неизвестный открыл стрельбу по прихожанам церкви
12:56
"На протяжении восьми лет мы добивались": Лавров о причинах спецоперации
12:43
"Я самый русский из африканцев": финалист "Голоса" Арсен Мукенди о получении российского гражданства
12:38
Дома в Туапсе подорожали на 84%
12:17
Побитая мужем пышка из "Дома-2" сделала шокирующее признание: Мучительно уничтожали
11:48
Нажившую проблем МакSим выперли из дома: Осталась на Казанском вокзале
11:46
Названы лидеры продаж среди новостроек Москвы
11:40
Брошенная близкими зареванная Бузова покинула Россию
11:35
В Белгородской области разбился самолет
11:08
"Инград" построит ЖК у стадиона "Октябрь"
11:01
"Лицо плывет": ехидная Собчак прошлась по выскочке Водонаевой
10:26
"Спятил": мать осудила любовную связь Елистратова из "Револьверс" со стареньким инвалидом
10:21
"Замуж не берет": Нацепившая свадебное платье Волочкова осталась у разбитого корыта
10:15
Аналитики зафиксировали снижение спроса на жилье в России
09:58
Лишь 7% квартир размещены на первом этаже
09:31
Высоко задравшую юбку Нетребко сняли в чистом поле
09:26
"Короче трусов": Беспечная Самойлова отправила в школу малолетнюю дочь в похабном виде
09:12
Увела Стеклова из семьи, но осталась у разбитого корыта и без детей: как живет одинокая Захарова
08:50
"Все ждут драку?": окрутившая миллионера Орлова слила в Сеть фото со свадьбы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Теряет стройность": Изрезанная на старости лет Буланова жестко оконфузилась с туалетом
39-летняя Александрова с огромным животом рассказала о беременности после диагноза "бесплодие"
"Разрыв печени": прибитую лошадиным копытом девочку заново собрали врачи
"Певичка из фанерной группы": Кравец возмущена появлением в Москве памятника Фриске
Грозная толпа фанатиков ринулась сражаться за Донбасс: видео
"Я ничего ей не обещал!": Сын Градского отправил тетю на тот свет из-за квартиры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин: Дума оперативно примет законы по предложениям Путина

Володин: Дума оперативно примет законы по предложениям Путина

Госдума максимально оперативно примет законы по инициативам, озвученным президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
прочитано 12 раз

Политик напомнил, что глава государства предложил ряд шагов для поддержки людей и экономики. Речь идет о льготной ипотеке 7%, отказе от проверок бизнеса, смягчении ответственности за налоговые преступления, комплексной программе модернизации ЖКХ, развитии малых городов и сел, промышленной ипотеке под 5%.

ПО ТЕМЕ

Совет Госдумы проведет выездное заседание в Петербурге

 Госдума восьмого созыва

Сюжеты Госдума восьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Что касается законодательного обеспечения предложений президента, Государственная Дума сделает всё необходимое, чтобы законы были приняты как можно быстрее", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер отметил, что на Петербургский экономический форум приехали представители 127 государств, жители которых составляют 73% населения планеты. В попытках изолировать Россию Запад изолировал себя сам, констатировал политик.

На полях форума спикер ГД встретился с губернатором северной столицы Александром Бегловым. Они обсудили развитие Санкт-Петербурга и договорились провести в северной столице осенью 2022 года выездное заседание Совета Думы.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Главной темой стал поиск новых возможностей в изменившемся мире.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 18 июня 2022, 10:18 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Замуж не берет": Нацепившая свадебное платье Волочкова осталась у разбитого корыта

Несбывшиеся надежды
Шоу-бизнес

"Родила!": Наташа Королева с размахом отметила пополнение в семье

Певица принимает поздравления
Шоу-бизнес

Брошенная близкими зареванная Бузова покинула Россию

Раскрыла подробности
Шоу-бизнес

"Короче трусов": Беспечная Самойлова отправила в школу малолетнюю дочь в похабном виде

Жену Джигана обругали

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

В Ивановской области задержан предполагаемый вор и обманщик пенсионеров
В Калужской области мужчина захотел искупать собаку в пруду и утонул
Пьяный Кузбассовец зарезал сожительницу и выкинул ее тело с пятого этажа
В Белгородской области разбился самолет
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+