Цены, медицина и бесплатная еда: 10 главных законопроектов Госдумы

Вячеслав Володин опубликовал в телеграм-канале общественно значимую информацию. Согласно полученным данным, в понедельник 23 мая члены Госдумы возьмутся за 10 ключевых законопроектов. На рабочих заседаниях они решат, какие перемены произойдут в российском обществе.
Инициативы касаются самых разных сфер жизни, начиная от стоимости продуктов и заканчивая образовательной системой. Все они в приоритете у политиков. Принятие этих положений может положительно разрешить злободневные социальные вопросы, о которых раньше не позаботились в полной мере.
Итак, совсем скоро Госдума намерена обсудить следующие законопроекты:
- Стабилизация цен на импортируемые товары с расчетом на последующее их снижение;
- Смягчение административной ответственности для бизнеса в области возмещения ущерба;
- Бесплатное питание в школах для детей-инвалидов два раза в день на законодательном уровне;
- Слияние пенсионного фонда и фонда соцстрахования для упрощения выплат россиянам;
- Прозрачный набор выпускников на целевое обучение в высшие учебные заведения;
- Запрет на работу таксистами для судимых граждан с целью обеспечения безопасности;
- Изменения относительно государственных закупок у единственного поставщика — введение моратория;
- Обеспечение медстраховками иностранных работников с высокой квалификацией;
- Сокращение количества документов для получения льгот по капитальному ремонту;
- Поддержание этнокультурного наследия государства.