В Госдуме предложили увеличить отпуск для отдыха на курортах России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев полагает, что людям, выбирающим отдых в пределах России, нужно добавлять бонусную неделю отпуска. Условие, по мнению деятеля, должно соблюдаться в случае, если работник проведет на курортах страны не меньше 14 дней, передает RT.
Смысл инициативы — в развитии туристической отрасли государства. Как сообщает URA.RU, депутат намерен продвинуть ее в Ростуризме.
Сайт VSE42.RU отмечает, что Хамзаев находит природные и климатические условия курортов России лучше достояний заграничных локаций вроде Египта и Турции. Согласно позиции члена Госдумы, при определенных усилиях отечественный туризм может составить конкуренцию популярным зарубежным местам отдыха.