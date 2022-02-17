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17 февраля
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Политика
Байден озвучил новый срок "вторжения" России на Украину

Байден озвучил новый срок "вторжения" России на Украину

Вероятность вторжения России на Украину очень высока, заявил президент США.
прочитано 314 раз

Несмотря на то, что Джо Байден неоднократно промахивался со своими прогнозами, общественность продолжают доверять американскому лидеру. Например, недавно, как напоминает URA.RU, президент США заявил, что Россия вторгнется на Украину 16 февраля. Эту информацию, которая оказалась ложной, охотно распространили западные СМИ.

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 Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Вероятность угрозы "российского вторжения" по-прежнему очень высока, продолжает настаивать Байден. О том, что Россия нападет на Украину в ближайшие несколько недель, американский лидер заявил во время недавнего брифинга в Белом доме. Он сообщил, что располагает информацией о проведении российской армией операции "под чужим флагом". Об этом пишет "Царьград".

Факт, который заставляет Байдена так рассуждать, – это нахождение войск недалеко от украинской границы. Однако в Москве неоднократно заявляли, что никто ни на кого нападать не собирается, а передвижение российской армии по своей территории не должно волновать другие страны.

У общественного деятеля Светланы Пикта сложилось впечатление, что Запад своими заявлении о скором вторжении России решил окончательно разрушить экономику Украины. Из-за таких "прогнозов" страна страдает, на что неоднократно жаловался Владимир Зеленский. Подробнее об этом ранее писали "Дни.ру".

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Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2022, 20:36 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость958959
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Работа ковбоя никогда не кончается
Гость957715
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типун тебе на язык, беспамятный.
Гость 978564
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Грандфазе каждый месяц будет бухтеть. Ёся, выпей капель.
1

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