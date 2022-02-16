"13-я и 15-я зарплата": Милонов пообещал россиянам лучшую жизнь после признания ДНР и ЛНР

Признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) положительно скажется на экономике России, считает депутат Виталий Милонов.

Недавно депутат от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради жителей Донбасса, которые страдают уже восемь лет. Мысль подхватил другой парламентарий – представитель фракции "Единая Россия" Виталий Милонов. У него немного иное мнение насчет этого.

По словам депутата, россияне увидят пользу в признании ДНР и ЛНР. Он пояснил, что смысл обращения к президенту по этому поводу заключается вовсе не в том, чтобы жители России лишились 13-ой зарплаты, а в улучшении экономики нашей страны. "Чтобы 13-я и 15-я зарплаты были как у наших россиян, так и у россиян в Донбассе", – сказал Милонов.

Напомним, во вторник, 15 февраля, Государственная Дума проголосовала за проект постановления о признании ДНР и ЛНР. Инициативу членов партии КПРФ поддержал 351 депутат. 16 человек выступили против. Данный документ направят президенту России Владимиру Путину незамедлительно, сообщал спикер ГД Вячеслав Володин.

Ранее Начальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что Генштаб Минобороны Украины подготовил план вторжения в Донбасс. По словам представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики, этот "проект" будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны.