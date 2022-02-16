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Политика
Запад решил окончательно разрушить экономику Украины – эксперт Пикта

Запад решил окончательно разрушить экономику Украины – эксперт Пикта

Член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия", корреспондент агентства Balt News, общественный деятель Светлана Пикта прокомментировала сообщения журналистов о "точном времени вторжения".
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Накануне западные СМИ, ссылаясь на данные американской разведки, сообщили, что Россия "вторгнется" на территорию Украины в 3:00 по киевскому времени 16 февраля. Однако этого не произошло, ведь, как Москва неоднократно заявляла, никто ни на кого нападать не собирается.

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У эксперта Светланы Пикта сложилось впечатление, что Запад собрался окончательно разрушить экономику Украины, регулярно предупреждая о "российском вторжении". Такие сообщения напомнили корреспонденту агентства Balt News заявления главы деструктивной секты, который должен срочно назначить "конец света", поскольку адепты начинают подозревать, что он обычный мошенник, который всех обманывает.

Пикта отметила, что в последнее время из-за всеобщей истерии из Украины вывели 13 миллиардов долларов, уехали олигархи и другие представители крупного бизнеса.

"И [украинский лидер Владимир] Зеленский в бешенстве и панике. Он то требует доказательств вторжения, то просит Запад компенсировать хотя бы часть выведенных на волне паники средств, то жалуется, что США и Европа "слили" Украину и не хотят ее видеть в составе НАТО и ЕС. А заложниками этой ситуации оказались простые граждане Украины" – отметила эксперт в беседе с "Дни.ру".

Ранее немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Крах заявил, что сообщения о точной дате и времени вторжения России на Украину оказались фальшивыми. По его мнению, полномасштабный конфликт может произойти, если украинские войска нападут на ДНР и ЛНР. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Christophe Gateau / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2022, 16:43 Источник: Дни.ру

комментарии

Ответить:

Гость960505
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Пикта жидо-тттввааррь!США Порвали экономику РФиииии ,как грелку!
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