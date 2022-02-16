Ведущий "60 минут" Попов: Белый дом готовится разыграть карту "сильной державы"

Накануне американский лидер Джо Байден заявил, что США и НАТО не собираются размещать ракеты на территории Украины, а также обратился к жителям России, выразив сомнение в их желании развязывать полномасштабный вооруженный конфликт с соседней страной.
Несмотря на заверения американского политика, Запад не торопится положительно отвечать на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По мнению ведущего программы "60 минут" Евгения Попова, переговоры американской, европейской и российской сторон могут продолжаться бесконечно.
Журналист предположил, что Байден сделал обнадеживающее заявление из-за грядущих в Америке выборов. Скорее всего, Белый дом в ближайшее время разыграет карту "сильной державы". Мол, будут введены новые санкции против России, хотя не такого масштаба, как обещает Вашингтон.
"Ситуация настолько накалена, что до Украины дела никому нет, дело не в Украине", – выразил мнение Попов.
Ранее общественный деятель Светлана Пикта прокомментировала сообщения Запада о "точной дате и времени вторжения" России на Украину. У эксперта сложилось впечатление, что Вашингтон решил окончательно разрушить экономику Незалежной.