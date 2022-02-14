В Кремле оценили возможный отказ Украины от членства в НАТО

Недавно посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев во избежание войны может отказаться от вступления в НАТО. После этого в офисе президента Владимира Зеленского и министерстве иностранных дел Незалежной заявили, что это не так. Мол, слова дипломата были вырваны из контекста.
В Кремле считают, что отказ Украины от членства в Североатлантическом альянсе пошел бы на пользу внешнеполитической обстановке. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, такой шаг Киева сформулировал бы четкий ответ на озабоченности России.
Песков дал понять, что в Кремле понимают: заявление Пристайко – всего лишь мнение. Мол, отказ Украины от присоединения к НАТО – не свершившийся факт. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что мировоззрение Киев по-прежнему не изменилось.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко попросил помощи у НАТО из-за действий России в Черном море. Речь шла об учениях российского военно-морского флота. Член партии "Европейская солидарность" заявил, что русские угрожают Украине морской блокадой. Подробнее об этом писали "Дни.ру".