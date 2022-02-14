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Политика
В Кремле оценили возможный отказ Украины от членства в НАТО

В Кремле оценили возможный отказ Украины от членства в НАТО

Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского дипломата.
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Недавно посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев во избежание войны может отказаться от вступления в НАТО. После этого в офисе президента Владимира Зеленского и министерстве иностранных дел Незалежной заявили, что это не так. Мол, слова дипломата были вырваны из контекста.

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Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

В Кремле считают, что отказ Украины от членства в Североатлантическом альянсе пошел бы на пользу внешнеполитической обстановке. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, такой шаг Киева сформулировал бы четкий ответ на озабоченности России.

Песков дал понять, что в Кремле понимают: заявление Пристайко – всего лишь мнение. Мол, отказ Украины от присоединения к НАТО – не свершившийся факт. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что мировоззрение Киев по-прежнему не изменилось.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко попросил помощи у НАТО из-за действий России в Черном море. Речь шла об учениях российского военно-морского флота. Член партии "Европейская солидарность" заявил, что русские угрожают Украине морской блокадой. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

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Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 февраля 2022, 17:10 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

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