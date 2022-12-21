Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства Москвы

Москва достойно пережила коронавирус и справилась со всеми испытаниями, заявил в ходе отчета в Мосгордуме мэр Сергей Собянин. Градоначальник рассказал столичным парламентариям о развитии экономики и транспорта, обновлении жилого фонда и других результатах работы в уходящем году.

