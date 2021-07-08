Военный эксперт Петров оценил перспективы Украины: Мы обречены

Военный аналитик и блогер Алексей Петров, который принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе на стороне Незалежной, оценил перспективы Украины с 2021 по 2027 годы. Эксперт заявил прямо: "Мы обречены!".

Ветеран войны выпустил видеоролик на своем ютуб-канале. Он рассказал о недавнем опросе общественного мнения, в результате которого социологи составили антирейтинг украинских политиков.

Примечательно, что "лидером" голосования стал бывший глава государства Петр Порошенко с результатом 46%. Не сильно лучше украинцы относятся и к действующему президенту Владимиру Зеленскому. Он занял третье место, набрав 26%.

Оценивая политическую обстановку на Украине и перспективу на ближайшие выборы аналитик заявил об обреченности людей.

"Я так думаю, до 2025-2027 года – на этом временном участке мы обречены выбирать между Порошенко и между Зеленским", – заявил Петров.

При этом ветеран довольно негативно высказался о Владимире Зеленском. Он отметил, что украинцам приходится выбирать "невнятное му-му-му", припомнив политику его скандальные и спорные высказывания, неуместные для главы государства.

"Так ты себя вести не можешь, потому что ты президент, а не Вася с района, либо какой-то гопник на вокзале", – подчеркнул эксперт.