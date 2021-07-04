В Кремле рассказали, что именно мешает Путину и Зеленскому встретиться

Представитель российского руководства объяснил, почему президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский до сих пор не встретились на двусторонних переговорах.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, официальный Киев не выполняет Минские соглашения, а также оказывает давление на своих политических оппонентов. А это очень мешает подготовке встречи президентов России и Украины.



Песков отметил, что Зеленский якобы пытается избавиться от политических противников через уголовное дело. Пресс-секретарь подчеркнул, что действующий президент Украины изначально выглядел в глазах Москвы как лидер, стремящийся к установлению порядка в стране. Однако сейчас Кремль недоволен "настроем" украинского лидера. Именно поэтому организация его встречи с Путиным сейчас поставлена на паузу.

Песков ранее уже заявлял, что подготовка переговоров президентов Украины и России сейчас не ведется. Этому могут помешать новые санкции, которые Киев хочет ввести в отношении компаний из России.

20 мая 2021 года Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с Владимиром Путиным, которая, по его словам пройти на Донбассе или на нейтральной территории. Он тогда заявил, что переговоры по организации переговоров уже ведутся. Позже российская сторона подтвердила эту информацию, однако возможные сроки проведения встречи так и не назвали. Однако переговоры Зеленского с Путиным пока так и не состоялись. В Кремле в начале июня стали говорить о том, что не получали от Киева каких-то конкретных предложений о встрече, а Зеленский, в свою очередь, заявил, что, несмотря на открытость его позиции, Москва затягивает с конкретным ответом.