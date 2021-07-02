Песков: Путин положительно оценил прямую линию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о прошедшей прямой линии.

В среду, 30 июня, президент России Владимир Путин провел прямую линию. Глава государства отвечал на вопросы граждан и выслушивал проблемы, которые их волнуют. В частности, российский лидер говорил о вакцинации от коронавируса, пенсиях, ценах на услуги ЖКХ, телефонных мошенниках, Украине и встрече с президентом США Джо Байденом.

По словам Дмитрия Пескова, Путин весьма положительно оценил прошедшую прямую линию. Представитель Кремля также отметил, что глава государства отдал все необходимые распоряжения, сейчас готовится перечень поручений.

Кстати, во время прямой линии российский лидер сообщил, что у каждого российского региона появится свой куратор в правительстве. Комментируя это заявление Путина, Песков сказал, что пока не обладает информацией по этой теме: "Не могу вам сейчас сказать точно".

Напомним, ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал прямую линию с Владимиром Путиным очень важным и востребованным форматом. По словам спикера ГД, депутаты со всей страны стараются посмотреть этот эфир и взять на реализацию темы, требующие законодательного обеспечения.