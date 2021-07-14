В Киеве начались столкновения межу протестующими и полицией

Бывшие сотрудники силовых структур Украины прорвались к Верховной раде, чтобы потребовать пересчета пенсий.



Около здания Верховной рады Украины столкнулись пенсионеры силовых структур и действующие стражи порядка. Потасовка вспыхнула после того, как бывшие полицейские попытались прорваться к зданию парламента Незалежной. Они вышли на акцию протеста из-за недовольства уровнем пенсий. Об этом сообщает телеканал "360".

Примечательно, что бывшие силовики решили штурмом взять здание законодательного органа прямо во время пленарного заседания. Полиции все же удалось препятствовать их проходу, однако это усугубило ситуацию. Между бывшими и действующими силовиками вспыхнула драка.

Местные СМИ сообщают, что в акциях протестов участвуют более тысячи граждан Украины. Ветераны силовых структур требуют от президента Владимира Зеленского решить вопрос с пересчетом пенсий.

Выразить свое недовольство приехали бывшие сотрудники со всей страны. Они начали мирную акцию у стен Верховной рады Украины с утра 14 июля. Пенсионеры уверены, что должны получать социальные выплаты в большем размере. Однако пока глава государства не решил эту проблему.

Важно отметить, что акции протестов в Киеве происходят на фоне вчерашней отставки главы МВД Арсена Авакова. Ранее "Дни.ру" сообщали, что президент Зеленский мог уволить министра из-за того, что не чувствовал себя в безопасности при нем. Политолог Березовец рассказал об опасениях главы государства, что подчиненные Авакова не поддержат его во время протестов.