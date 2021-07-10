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Политика
Американский дипломат назвал неизбежным запуск "Северного потока-2"

Американский дипломат назвал неизбежным запуск "Северного потока-2"

Похоже, американцы окончательно отказались от борьбы с проектом российского газопровода, а жалобы Киева ни к чему не привели.
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Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" уже неизбежен. Дипломат подчеркнул, что после отказа президента США Джо Байдена от санкций против проекта и компаний, участвующих в строительстве магистрали, больше ничто не мешает России его окончательно реализовать.

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Таким образом, мольбы Киевских властей к Западу, по всей видимости, ни к чему не привели. Волкер считает, что теперь Западу, и в частности – Евросоюзу и Германии, стоит думать о том, как помешать России сделать из газопровода очередной рычаг воздействия на международной арене.

Стоит отметить, что сам Курт Волкер работал в компании BRG Group, которая, среди прочего, – всячески продвигала "Северный поток-2" и отстаивала интересы проекта. Однако бывший сотрудник Госдепа заверил, что его личная позиция в отношении строительства магистрали была "ясной и открытой": по словам Волкера, он выступал против запуска газопровода.

Напомним, что "Северный поток-2" – проект газовой магистрали из России в Германию, который будет пролегать по дну Балтийского моря в обход Украины. После его запуска Россия перестанет зависеть от украинской системы транзита газа. Власти Украины активно препятствуют реализации проекта, поскольку в противном случае экономика страны лишится огромной части доходов, получаемых благодаря транзиту.

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Курт Волкер. Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/ www.globallookpress.com
Автор: 10 июля 2021, 22:03 Источник: Obozrevatel ✓ Надежный источник

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