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Политика
Порошенко умолял лидеров ЛДНР подписать Минское соглашение – Путин

Порошенко умолял лидеров ЛДНР подписать Минское соглашение – Путин

Киевские власти не хотят разговаривать с народом Донбасса, уверен президент России Владимир Путин.
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Соглашение о прекращении огня на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) было подписано в Минске в 2015 году. Однако за шесть лет ни один из пунктов документа выполнен не был. Россия уверена: киевские власти не хотят исполнять Минское соглашение.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Во время недавнего интервью Владимир Путин рассказал, что тогда Петр Порошенко, будучи президентом Украины, настаивал на том, чтобы главы ЛДНР подписали этот документ, однако те не хотели это делать. По словам российского лидера, другим участникам саммита пришлось убеждать руководителей непризнанных республик в целесообразности Минского соглашения.

Беседуя с политическим обозревателем ВГТРК Павлом Зарубиным, Владимир Путин вспомнил об убийстве главы ДНР Александра Захарченко. Президента России удивляет, что эту трагедию никто не вспоминает и не обсуждает.

"Это говорит о том, что желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет", – считает Владимир Владимирович.

Напомним, ранее Владимир Путин рассказал о предложенных Владимиром Зеленским темах для встречи глав двух стран. По словам российского лидера, офис президента Украины считает необходимым говорить лишь о международной безопасности. Такое предложение Москва считает странным.

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Фото: Aleksandr Gusev / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 09:53 Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
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