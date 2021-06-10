Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
партнеры
Четверг
10 июня
Лента новостей
10:24
В России хотят запретить работу магазинов по ночам и в выходные
10:14
Глухота и онемение: Киркорову и Бузовой грозит смертельная опасность после "вакханалии" на "Муз-ТВ"
10:13
Стало известно о новых выплатах для россиян с 1 июля
10:12
В Хабаровске загорелось здание автосервиса
09:53
Порошенко умолял лидеров ЛДНР подписать Минское соглашение – Путин
09:33
В Минпромторге высказалась об ожидаемых ценах на сахар
09:29
"Отговаривать не буду!": Павлиашвили о непростом выборе наследников
09:26
Лещенко рвет и мечет из-за устроенного на премии "Муз-ТВ" цирка: Соревнование голых задниц и ширпотреб
08:58
Путин рассказал о предложенных Зеленским темах для саммита России и Украины
08:40
Бывшего продюсера Лободы безжалостно приложили на Первом канале после разборок с Киркоровым
08:39
"Неужели это реально?": лапающие друг друга Киркоров и Манукян вызвали омерзение
08:37
В Индии обрушение жилого дома унесло жизни 11 человек
08:21
Под Екатеринбургом в аварии с автобусом погибли 6 человек
06:43
54-летняя Холли Берри открыла миру сочные ягодицы
04:38
Родившая Меган Маркл взорвалась из-за клеветы
02:26
Кто и зачем держит в плену Вячеслава Зайцева
00:17
Новоиспеченной актрисе Бузовой предложили исполнить роль дерева
21:56
"Впереди планеты всей посредственности": Поплавская больно ударила по выскочке Бузовой
21:44
На военной базе в Техасе произошла стрельба
21:37
"Пропагандируете моральных уродов": Крапивина заявила об извращениях Киркорова
21:35
Жителям Лобни сообщили об ограничении движения по железнодорожному переезду
21:19
Путин раскритиковал украинский закон о коренных народах: смахивает на нацистскую Германию
20:39
В Красноярске пассажир такси обстрелял из пистолета велосипедистов
20:30
Не успевшего развестись Канье Уэста застукали за интимом с Ириной Шейк
20:22
Тихановская: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в Северную Корею
20:21
Ножки да рожки: что случилось с 52-летним Ильей Лагутенко
19:52
Набить карманы побольше: украинцы против законопроекта Зеленского по деолигархизации
19:26
Политолог Селиванов назвал учения НАТО на Украине подготовкой к вторжению
19:24
Счастье отказавшейся регистрировать брак Кожевниковой поставили под сомнение: Так не бывает
19:14
Американист Дробницкий рассказал о серьезной проблеме Байдена перед встречей с Путиным
19:02
Скончалась звезда фильма "Три орешка для Золушки"
18:47
"Как пугало": вырядившуюся Гузееву крепко приложили
18:42
Газманов влез в гей-разборки Киркорова с экс-продюсером Лободы: Расчлененка и ненависть
18:08
"Дело дрянь": известная актриса Волкова и ее сын незаконно проникли к соседям
18:00
Вирусолог Альштейн о росте заболеваемости коронавирусом: Люди потеряли бдительность
17:49
Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!
17:36
В России предложили увеличить пенсию для многодетных родителей
17:32
"Мрачно, томно, тяжело": Акиньшина превратилась в надломленную женщину с трудной судьбой
17:14
Всплыла информация об уходе беременной наследницы Легкоступовой
17:11
"Тяжело работающая девочка": Соловьев приласкал Бузову с ее ролью во МХАТе
17:11
В Харькове мужчина бросил гранату в людей
17:05
50-летняя Орбакайте поразила народ раскрепощенностью
16:37
Алсу неоднозначно отреагировала на слухи о разводе с мужем
16:29
Звезда фильма "Мстители" и сериала "Ванда/Вижн" тайно вышла замуж и случайно проговорилась об этом
16:28
Манукян взорвался из-за подлости близкой подруги Киркорова: Верх лицемерия
16:23
Нинидзе показала интимные забавы с Виторганом
16:14
Аналитик Егоров назвал возможные сроки ухода Лукашенко: Белорусская революция не закончилась
16:00
Джигурда бросился спасать затравленную Бузову
15:52
Борщева высказалась о романе с пойманным на измене Слепаковым
15:51
Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Прости меня!": Малахов рухнул на колени перед рыдающей Максаковой
Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!
"Ничего из себя не представляют": взбешенный Соседов раскатал приглашенную во МХАТ Бузову
Дочь Миронова заткнула выскочку Бузову за роль во МХАТ
Сексуальная Семенович объявила войну похабщине и пошлости
"Проклятие Иванушек": неадекватное поведение Григорьева-Апполонова встревожило публику
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Путин рассказал о предложенных Зеленским темах для саммита России и Украины

Путин рассказал о предложенных Зеленским темах для саммита России и Украины

В администрации президента России Владимира Путина были удивлены повесткой, которую предложил офис украинского лидера Владимира Зеленского для встречи глав двух государств.
прочитано 521 раз

В апреле Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса", чтобы обсудить насущные проблемы. Спустя время президент России заявил, что руководство Украины должно, в первую очередь, беседовать с руководителями ЛНР и ДНР, а уже потом – с представителями третьих стран. Также Владимир Владимирович отмечал, что готов поговорить с лидером Незалежной о развитии двусторонних отношений.

ПО ТЕМЕ

Путин раскритиковал украинский закон о коренных народах: смахивает на нацистскую Германию

Аналитик Умеренков: провал саммита Путина и Байдена – вожделенная мечта Зеленского

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Тогда в администрации Путина и в офисе Зеленского начали готовиться к встрече, но до сих пор никаких подвижек в этом вопросе нет. Во время недавнего интервью президент России рассказал, что украинская сторона предложила темы для саммита. По словам Владимира Владимировича, он получил от соседей странный ответ. "В целом предлагалось говорить о международной безопасности", – вспомнил российских лидер.

Путин отметил, что международная безопасность является важной темой. Однако у России и Украины накопилось очень много проблем, и можно было бы поговорить об этом, считает президент.

"Прежде всего надо решить проблемные вопросы двусторонних отношений", – подчеркнул он.

Напомним, на следующей неделе Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом. Саммит состоится в среду, 16 июня, в Женеве. О чем будут говорить лидеры двух стран, ранее рассказывал госсекретарь США Энтони Блинкен.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 08:58 Источник: Россия 24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Крутой вычеркнул": Агутин раскрыл правду о крушении карьеры "Отпетых мошенников"

Коллективу угрожали
Шоу-бизнес

"Ситуация переступила границы уголовного кодекса": Новиков в шоке от бесстыдства жулья рядом с Зайцевым

Аферисты и жулики взяли в оборот кутюрье
Шоу-бизнес

"Счастье остаться вдвоем": торжествующий победу над Фриске Шепелев показал новую любовь

Ведущий рассказал о сокровенных моментах радости
Шоу-бизнес

"Приглашаю на шашлыки": безжалостная Гордон разнесла Киркорова после скандала с Лободой

Юрист возмущена ситуацией

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+