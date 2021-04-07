Ставка на омоложение: праймериз "Единой России" ставит рекорды по количеству молодых кандидатов

Партия "Единая Россия" провела первый онлайн-семинар для людей, которые впервые пробуют себя в политике. Среди таких граждан – общественники и волонтеры.

Во онлайн-семинара слушатели узнали об актуальной общественно-политической ситуации в стране, и что значат данные социологических исследований. Также эксперты раскрыли базовые задачи в предвыборной кампании и эффективные технологии работы с избирателями.

Помимо этого, общественникам и волонтерам, желающим принять участие в предварительном голосовании, рассказали, как зарегистрироваться и подать документы на участие в процедуре. Победители праймериз станут кандидатами от "Единой России" на выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года.

По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга "ИНСОМАР" Виктора Потуремского, участников партийной процедуры объединяет нацеленность на помощь людям. Мол, неравнодушные граждане являются важным кадровым ресурсом для политических партий.

Стоит отметить, что более трети подавших заявки на праймериз партии составляют учителя, работники социальной и культурной сфер, врачи и волонтеры. Участие последних в предварительном голосовании, к слову, поддержал президент России Владимир Путин на встрече с активистами акции "Мы Вместе" 4 марта.

Председатель правления ФоРГО Константин Костин отметил, что волонтеры помогали гражданам даже во время пандемии. Однако большинство активистов не имеет опыта политической деятельности, поэтому очень важно помочь им получить навыки, необходимые для соперничества во время голосования.

"Тот запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии "Единая Россия" на этот запрос – признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодыми и не безразличными гражданам попасть в представительные органы власти", – сказал руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Костюкевич.

Регистрация кандидатов началась 15 марта и закончится 29 апреля. Отмечается, что за первые три недели было принято порядка 1,3 тысячи заявок. 32% составили представители среднего и малого бизнеса, 29% – действующие депутаты различного уровня, 41% – беспартийные.