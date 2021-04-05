Украинцы сожгли флаг России для поддержки Белоруссии

В Киеве на Площади Независимости (Майдане Незалежности) прошла акция украинских радикалов в поддержку белорусской оппозиции, передает "Царьград". Активисты собрались в центре города, стали выкрикивать лозунги "Живе Беларусь!" и "Слава Украине", а затем один из них достал флаг России и поджег его.
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