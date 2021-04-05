"Война в Донбассе Европе не нужна": писатель Гриценко о выгоде США от конфликта на востоке Украины

Писатель Александр Гриценко высказался о недавних переговорах российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. По мнению журналиста, политики уделили теме Донбасса особое внимание.

Александр Гриценко считает сложившуюся ситуацию странной. Мол, Европейский союз (ЕС) недостаточно, но все-таки понимает, что США – сомнительный союзник, и игра американцев на Украине ему не выгодна, но ничего не может с этим поделать. Более того, европейцам надоела тема Донбасса, уверен писатель. Вместе с тем давить на Украину санкциями ЕС не может, потому что такие действия не одобрят США.

Журналист отметил: пропаганда в Европе продолжает выполнять свою функцию. Для ЕС Россия по-прежнему является тоталитарной и агрессивной страной с дикими и варварскими методами. Но истерика по отношению к РФ также никому не нужна, поэтому в переговорах Путина, Макрона и Меркель не принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, объяснил Гриценко.

Однако недавняя беседа глав трех стран никак не повлияет на ситуацию в Донбассе, потому что ЕС все еще имеет американских союзников, считает писатель. По мнению эксперта, США используют Украину, в первую очередь, из-за "Северного потока-2", из-за которого они потеряют рынок сбыта. Американцы будут делать все, чтобы закрыть этот проект.

"Война ни России, ни Европе не нужна. По-хорошему она не нужна и Украине, но США запрещают даже думать о мире", – сказал Гриценко.

Напомним, ранее немецкий политолог Александр Рар раскритиковал позицию Киева насчет "Северного потока-2". Эксперт уверен, что Украина совершат "громадную ошибку", за которую ей должно быть стыдно.