Генпрокуратуру РФ просят признать украинский полк "Азов" экстремистской организацией

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обнародовал письмо, которое он адресовал Генпрокуратуре РФ. Он объяснил, почему украинский полк "Азов" следует признать экстремистской организацией.

Телеграм-канал Общественной палаты РФ сообщает, что Максим Григорьев просит Генпрокуратуру признать экстремистской организацией не только украинский полк "Азов", но и организацию "Национальный корпус", созданную на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело.

"Азов" является добровольческим батальоном, финансируемым из частных источников. Он участвовал в военной операции в Донбассе. Спустя некоторое время Киев сделал заявление: в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований. Министерство обороны предложило добровольческим батальонам войти в ряды вооруженных сил Украины.

Уголовное дело в отношении бойцов "Азова" возбудил Следственный комитет России. Им инкриминируют похищение людей, истязание, применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О стратегии военной безопасности". Документ предлагает закрепить концепцию комплексной обороны страны. В качестве ключевой угрозы национальной безопасности Украины обозначена Россия.