Российский депутат назвал себя владельцем космического корабля

Депутат Самарской областной думы Владимир Симонов назвал себя собственником космического корабля. Об этом рассказал его коллега Михаил Матвеев.
Соответствующие данные Симонов указал в своей декларации о доходах и имуществе в разделе "Транспортные средства". Согласно документу, он является владельцем спутника SamSat-218D, который был выведен на орбиту в апреле 2016 года, но после провала миссии стал космическим мусором. Каким образом он оказался в собственности чиновника – неизвестно, сообщает "Общественная служба новостей".
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