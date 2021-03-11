Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Четверг
11 марта
Лента новостей
21:33
За счет налогоплательщиков: Байден ввел бесплатную смену пола для американских военных
21:17
Одинокая Бузова предложила Киркорову съехаться
20:48
Пописала, а штаны забыла надеть: известная певица возмутила омерзительной голой выходкой
20:35
"Непередаваемые ощущения": замешанный в гей-скандале Лазарев показал развлечения с парнем
20:11
Бузова объявила о неспособности иметь детей
19:51
Участница "Евровидения" Manizha вызвала у россиян рвотные позывы: Блевань
19:36
Белоруссии запретили выступать на "Евровидении" с политической песней
19:24
"Ущипнул Агату за попу": женатого режиссера поймали на флирте с Муцениеце
18:59
Тяжелобольная Долматова раскрыла правду о своем недуге
18:53
Шатунов обещал лично похоронить Разина после скандала с авторским правом
18:46
Обвиненный в расизме принц Уильям сделал откровенное заявление
18:20
Ушел из жизни композитор фильма "Гардемарины, вперед!"
18:06
"Как я буду из грязной тарелки есть?": дочь публично отчитала Кудрявцеву
17:59
"Сердце сегодня остановилось": страшная весть о смерти пришла накануне дня рождения Кати Гусевой
17:54
Вассерман рассказал о "проблемах с головой" у Байдена: Было известно еще до вброса голосов
17:44
Бывшая жена Абрамовича родила от нового мужа-миллиардера
17:33
Превратившую квартиру в наркопритон звезду фильма "Один дома" сняли на пляже в шубе
17:27
"Ненавижу!": отрезавшая грудь Варнава взвыла из-за травли
17:22
Пятиклассник из Подмосковья создал уникального робота-кормильца
17:04
"Оля отправила меня в блок": партнерша экс-любовника Бузовой наябедничала на певицу
16:48
Пережившая предательство мужчин Бузова заговорила о своих изменах
16:42
Вид осунувшегося до неприличия Шуры всполошил народ: Таете на глазах
16:40
Не Карпович: с кем на самом деле съехался Прилучный после развода с женой
16:31
"Эта шалава проходу не давала": всплыли скандальные подробности нового романа вдовы Абдулова
16:16
"Я вешу 300 килограммов": вдова Этуша шокирована заплывшим жиром уродливым телом
16:14
"Не получилось": эксперт Егоров о попытке Лукашенко сохранить власть с помощью сына
16:14
Не переедать, проветривать комнату: врач перечислил условия здорового сна
15:45
Дава больше не нужен: обнародовано имя нового возлюбленного Бузовой
15:32
"Будет на мне в обтяжку": Стас Барецкий решился на покупку платья покойной Жанны Фриске
15:25
"Любовник обещал, что больно не будет": экстрасенс вызвал дух умершего от анального разрыва Шевчука
15:23
Путин заявил о начале восстановления экономики России
15:22
Подсадила на препараты: бывший любовник звезды "Дома-2" погиб при странных обстоятельствах
15:10
"Пошла бы к Криду": внезапное заявление дочери Лободы ошеломило россиян
15:00
"Волосам конец": пережившая приступ Самбурская вышла на связь
14:54
Обвиненная в крушении семьи солиста Little Big красотка выставила напоказ свои прелести
14:53
Лукашенко предупредил об угрозе "подрыва" Белоруссии изнутри: Сейчас на все зубы будут пробовать
14:29
"Старуха ревнует": Азиза влипла в очередной скандал после помолвки
14:25
"Мужчина с горячей кровью": Корчевников публично заигрывал со звездой "Склифосовского"
14:24
Ведущего в прямом эфире придавило огромным экраном
14:17
Рамка светилась: в квартире Зудиной с фотографией Табакова произошло необъяснимое
14:12
"Жаль принца Гарри": появились данные о психическом расстройстве у Меган Маркл
14:06
Главное – не привлекать внимание: вскрылись сенсационные подробности развода обвиняемого в неверности Мамаева
14:03
В Северодвинске мужчина взял в заложники работницу фирмы микрозаймов
13:55
"Безобразно бездарен!": коллеги облили помоями Верника в парике
13:52
"Получи по полной": от замешанных в гей-скандалах Лазарева и Баскова требуют признания
13:50
Вскрылись причины закрытия проекта "Бородина против Бузовой"
13:36
А что бы сказал Табаков? Зудина ответила на критику из-за интимной сцены
13:31
В Челябинске в троллейбусе умерла женщина
13:29
"Огромные гематомы": вдовец откровенно о сексуальном насилии над Легкоступовой
13:19
В Хьюстоне в результате стрельбы погибли трое человек
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
"Эскалация уже началась": на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
"На "Евровидение" от России снова поедет Билан!": сенсационное заявление Рудковской
Политика
За счет налогоплательщиков: Байден ввел бесплатную смену пола для американских военных

За счет налогоплательщиков: Байден ввел бесплатную смену пола для американских военных

С приходом к власти демократов США уверенно вернулись к курсу на новые права и свободы для различных меньшинство. Но на сей раз ситуация побила все рекорды абсурдности.
прочитано 2161 раз

Президент США Джо Байден подписал указ о бесплатной смене пола для американских солдат и ветеранов. Простым американцам за такие операции пришлось бы раскошелиться на 100-200 тысяч долларов (около 7-14 миллионов рублей в пересчёте на российскую валюту). Для бывших и действующих военнослужащих их будут проводить за счёт налогоплательщиков.

ПО ТЕМЕ

Вассерман рассказал о "проблемах с головой" у Байдена: Было известно еще до вброса голосов

 В США выбрали нового президента

Сюжеты В США выбрали нового президента

Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что операция по смене пола теперь входит в список медицинских льгот для военных. Ллойд также отметил, что в результате пересмотра политики им также будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь в период перехода. Об этом политик рассказал в интервью американским СМИ.

Местные издания отмечают, что в настоящее время свыше 15 тысяч военных на службе и более 134 тысяч ветеранов считают себя трансгендерами. Документ позволит им обратиться за бесплатной операцией, расходы на которую покроют из средств государственного бюджета страны.

Стоит отметить, что ранее Джо Байден аннулировал указ бывшего президента США Дональда Трампа, который распорядился запретить трансгендерам проходить службы в вооруженных силах. Помимо этого, Байден выдвинул одного из представителей этого меньшинства на должность помощника главы Минздрава США.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 21:33 Источник: Телеканал "Царьград" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сердце сегодня остановилось": страшная весть о смерти пришла накануне дня рождения Кати Гусевой

Большое горе
Шоу-бизнес

"Я вешу 300 килограммов": вдова Этуша шокирована заплывшим жиром уродливым телом

Елена Этуша боится расползтись

Шоу-бизнес

Подсадила на препараты: бывший любовник звезды "Дома-2" погиб при странных обстоятельствах

Мужчина пропал месяц назад
Шоу-бизнес

Дава больше не нужен: обнародовано имя нового возлюбленного Бузовой

Он помог певице пережить расставание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+