Почему Байден угрожает России

Политологи объяснили, что у Джо Байдена есть несколько причин, по которым он заявил о намерениях противостоять нашей стране. Эксперты считают, что новый президент США не хочет и, в то же время, боится видеть в России конкурента.

Американский лидер считает, что у Москвы растут амбиции соперничать с Вашингтоном. Политологи рассказали, чем мотивировано громкое заявление Джо Байдена.

Наталия Елисеева отметила, что политик как представитель демократов по старинке выбирает именно Россию и строит свое президентство на образе внешнего врага, который проявляет какую-то агрессию. По ее словам, Джо Байден дает понять, что любое действие нашей страны, которое будет направлено на защиту своего суверенитета, будет расцениваться, как попытка угрозы США.

Политолог Сергей Михеев согласен с точкой зрения коллеги и считает, что в этом нет ничего нового. Он отметил, что американцы так разговаривают со всем миром очень давно, поскольку считают себя людьми первого сорта, а всех остальных – второго.

Вашингтон позволяет себе общаться в ультимативной форме, так как Россия проявляет некую мягкость, утверждает Михеев. По его словам, сейчас Джо Байден должен показывать, насколько он сильный президент, и должен поддерживать своих сторонников.

Позиция Джо Байдена основывается в том и числе и на его коммерческих делах, которые велись через его наследника на территории Украины совместно с экс-президентом страны Петром Порошенко, считает политолог Антон Бредихин. Известно, что Хантер Байден входил в состав директоров газовой компании "Бурисма", однако позже был исключен, вероятно, не без влияния России.



"Это месть за Украину, месть за своего сына", – цитирует Бердихина Пятый канал. Кроме того, утверждает политолог, США видит в России сильного конкурента, который первый смог разработать вакцину от коронавируса в мире. В этом штаты уступают России и поэтому хотят мести.