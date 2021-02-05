Почему Байден угрожает России

Американский лидер считает, что у Москвы растут амбиции соперничать с Вашингтоном. Политологи рассказали, чем мотивировано громкое заявление Джо Байдена.
Наталия Елисеева отметила, что политик как представитель демократов по старинке выбирает именно Россию и строит свое президентство на образе внешнего врага, который проявляет какую-то агрессию. По ее словам, Джо Байден дает понять, что любое действие нашей страны, которое будет направлено на защиту своего суверенитета, будет расцениваться, как попытка угрозы США.
Политолог Сергей Михеев согласен с точкой зрения коллеги и считает, что в этом нет ничего нового. Он отметил, что американцы так разговаривают со всем миром очень давно, поскольку считают себя людьми первого сорта, а всех остальных – второго.
Вашингтон позволяет себе общаться в ультимативной форме, так как Россия проявляет некую мягкость, утверждает Михеев. По его словам, сейчас Джо Байден должен показывать, насколько он сильный президент, и должен поддерживать своих сторонников.
Позиция Джо Байдена основывается в том и числе и на его коммерческих делах, которые велись через его наследника на территории Украины совместно с экс-президентом страны Петром Порошенко, считает политолог Антон Бредихин. Известно, что Хантер Байден входил в состав директоров газовой компании "Бурисма", однако позже был исключен, вероятно, не без влияния России.
"Это месть за Украину, месть за своего сына", – цитирует Бердихина Пятый канал. Кроме того, утверждает политолог, США видит в России сильного конкурента, который первый смог разработать вакцину от коронавируса в мире. В этом штаты уступают России и поэтому хотят мести.
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