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В Кремле отреагировали на антироссийскую риторику Байдена: Нотки ультимативности неприемлемы

В Кремле отреагировали на антироссийскую риторику Байдена: Нотки ультимативности неприемлемы

Джо Байден. Фото: CNP/AdMedi/www.globallookpress.com
Президент США Джо Байден накануне обрушился с яростной критикой на Россию. В Кремле ответили на нападки политика.
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Американский лидер заявил, что не собирается повторять ошибки своего предшественника и сдаваться перед "агрессивными действиями" Москвы. Джо Байден пообещал заставить Россию "расплатиться" за кибератаки и вмешательство в президентские выборы.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг озвученные политиком обвинения. Кремль не будет внимать таким неконструктивным и ничем не обоснованным заявлениям. "Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас", – приводит слова Пескова РИА Новости.

В конце января состоялись телефонные переговоры лидеров России и США. Владимир Путин поздравил Джо Байдена с началом работы на новом посту. Беседа длилась больше получаса. В Кремле отметили, что у президентов есть серьезные разногласия, но несмотря на это они настроены на диалог.

Примечательно, что Байден предпочел не комментировать телефонный разговор с российским коллегой. Американский лидер отшутился на просьбу репортера раскрыть детали беседы. "Мы говорили о вас. Он передавал наилучшие пожелания", – сказал президент.

Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января этого года. Его соперник на выборах Дональд Трамп решил пропустить мероприятие. Республиканец устроил церемонию прощания, в которой приняли участие члены администрации и его сторонники.

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Автор: 5 февраля 2021, 13:48 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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