Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Пятница
5 февраля
Лента новостей
10:00
В раздевалке МХТ имени Чехова нашли труп
10:00
Так будет с каждым: Плющенко безжалостно наказал Гном Гномыча
09:48
Мужчина угнал автобус с пассажирами
09:30
"Тошнит от них": Солнцев жестоко прошелся по Бузовой и Бородиной
09:23
В Красноярске ссора на рынке закончилась стрельбой
09:22
Устроившая скандал в шоу "Пусть говорят" Максакова едва не сбежала со съемок: Это вы моральный урод, а не я
09:08
Житель Москвы напал с ножом на родного брата
08:39
"Будут полностью делать рот": взбешенная Бузова рассказала о страшном недуге отца
08:36
Джо Байден намерен заставить Россию "заплатить" за все
06:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 февраля 2021 года
04:01
"Гарик в миниатюре": россияне ахнули от дочери Асмус
02:09
"В зале началась перестрелка": Чехова оказалась на грани жизни и смерти
00:10
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
23:00
"Красоточка!": народ поразился внешности подросшей дочери Орбакайте
20:41
"Я верю": Батрутдинов срочно ищет девушку
20:32
Рабочий напал на вызвавшего его москвича за попытку помочь
20:25
Россиянин упал с 17-го этажа на коляску с ребенком: оба погибли
20:15
В Италии мафия запретила машинам скорой помощи включать сирены
19:51
После 40-ка стал геем: бойфренд известной актрисы изменил ей с мужчиной
19:45
"Позор": оскандалившаяся Бородина взвыла из-за травли на ТВ
19:34
Ахеджакова в шоке от паразитирующих на ее имени троллей: Очередная провокация
19:03
Собянин назвал сроки снятия основных коронавирусных ограничений в Москве
18:56
Тюльпанова бросила мужа через месяц после свадьбы: Жулик, вор и абьюзер
18:55
Ошибка природы: Меган Маркл заплакала из-за вскрывшейся правды о ее молодости
18:47
Что стало с могилой звезды советского кино Березуцкой
18:41
Заявки на конкурс "Мастера гостеприимства" подали почти 30 тыс. человек
18:40
Эксперты назвали сроки полной победы над коронавирусом в России
18:10
Сын Нагиева рассказал о низких доходах в театре
18:03
Меган Маркл объяснила отсутствие своего имени в свидетельстве о рождении ее сына
18:02
Обманутая на миллионы сестра Агаларова пошла на крайние меры
17:53
Решила не прятаться: Деми Мур показала лицо после слухов об уродующей пластике
17:51
Россиян предупредили о последствиях коронавируса: Обостряет все хронические патологии
17:28
"Покровские ворота": непростая судьба культовой советской комедии
17:28
Мать Фриске прокомментировала скорое отцовство Шепелева
16:59
"Дом-2" захотели переселить в сталинскую высотку в центре Москвы
16:55
Политолог Бортник оценил вероятность войны между Россией и Украиной
16:49
Молодая звезда "Великолепного века" сообщила о заморозке яйцеклеток
16:46
"Все боятся сказать": друг раскрыл реальную причину смерти Ланового
16:40
Мышцы исчезают: у Топалова начались проблемы со здоровьем
16:23
Зеленского обвинили в нарушении украинских законов: Встал на путь Порошенко
16:16
Одинокий Корчевников признался в романе с моделью
16:12
Сестра покойной Фриске наплевала на беременность любовницы Шепелева
16:02
Реакция отца Фриске на нового ребенка Шепелева ужаснула: Чтоб он сдох!
15:50
Издевательства в психбольнице и смерть от рук сына: трагедия звезды сериала "Тени исчезают в полдень"
15:44
"Вплоть до онкологии": изуродованной болезнью бывшей жене Аршавина предрекли страшное
15:40
"Сколько смогу продержаться?": Звезда "Гардемаринов" сделала заявление об алкоголизме
15:40
Раскрыты сенсационные данные о состоянии инфицированной Фрейндлих
15:39
"Ходить не могу": Ургант в плохом состоянии
15:23
Экс-глава Нацбанка Белоруссии: На замену Лукашенко есть много людей
15:00
"Была готова умереть": Вера Воронкова рассказала о драке с дочерью и письмах в тюрьму Михаилу Ефремову
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Скончавшийся во время секс-утех Шевчук побил умершую от сепсиса Началову
Реакция отца Фриске на нового ребенка Шепелева ужаснула: Чтоб он сдох!
В Кремле раскрыли отношение Путина к участникам протестов
"Он тянет ниточки жизни Аллы": Пугачева теряет силы из-за связи с покойником
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на приговор Навальному
"Только бы не СПИД!": дорогостоящим обследованием внука Пугачевой занялись лучшие врачи
Политика
Джо Байден намерен заставить Россию

Джо Байден намерен заставить Россию "заплатить" за все

Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Новоиспеченный президент США Джо Байден не сдерживается, когда говорит о России. Например, недавно, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, американский лидер раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Путиным.
прочитано 5474 раза

Джо Байден заявил, что США не станут сдаваться из-за агрессивных действий России. Он пояснил, что имеет в виду вмешательство в американские выборы, кибератаки и отравления граждан. Якобы именно об этом преемник Дональда Трампа недавно разговаривал с Владимиром Путиным.

ПО ТЕМЕ

Политолог Бортник оценил вероятность войны между Россией и Украиной

Уровень доверия американцев к Байдену упал на второй неделе его президентства

 Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Также Байден отметил, что США намерены "без колебаний заставлять Россию платить". Мол, таким образом будут защищены интересы американского народа. Кроме того, по словам американского лидера, США станут "более эффективны" по вопросу России, работая "в коалиции с партнерами-единомышленниками".

Напомним, Москва неоднократно опровергала обвинения, которые озвучивает Байден. На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о "санкционных рефлексах американских законодателей". Представитель Кремля отметил, что такие подходы абсолютно недопустимы в двусторонних отношениях.

Ранее стало известно, что Джо Байден и Владимир Путин договорились об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет. Теперь США и Россия сокращают ядерный арсенал до 700 межконтинентальных баллистических ракет и 1 550 боеголовок.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 5 февраля 2021, 08:36 Источник: РИА Новости
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Старо, как мир! Ничем другим рейтинг себе поднять не могут, кроме санкций по России. Убогие!(((
В.В.Воронцов
Ответить
***
Сонный Джо разБУШевался...
***
Гость
Ответить
Что значит преемник????
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог Бортник оценил вероятность войны между Россией и Украиной
Зеленского обвинили в нарушении украинских законов: Встал на путь Порошенко
Экс-глава Нацбанка Белоруссии: На замену Лукашенко есть много людей
В Кремле раскрыли отношение Путина к участникам протестов

Шоу-бизнес

Ее голос никто не слышал: придворные раскрыли позорные неудачи упертой Меган Маркл во дворце
"Он – альфонс": возмущенная Борисова влепила смачную пощечину мужу Успенской
Чудесные дети Натальи Водяновой: отличный повар, модель и живое напоминание о дедушке-ветеране
Родригез не сдержался при виде похудевшей Тодоренко в бикини

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"
Шоу-бизнес

Реакция отца Фриске на нового ребенка Шепелева ужаснула: Чтоб он сдох!

Ведущий скоро станет отцом еще раз
Шоу-бизнес

Ахеджакова в шоке от паразитирующих на ее имени троллей: Очередная провокация

Артистку использовали
Шоу-бизнес

Тюльпанова бросила мужа через месяц после свадьбы: Жулик, вор и абьюзер

Девушка разочаровалась в браке
Шоу-бизнес

"Все боятся сказать": друг раскрыл реальную причину смерти Ланового

Музыкант поделился важно информацией

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+