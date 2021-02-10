Стало известно о планах Трампа после импичмента: Будет мстить

Авторитет Дональда Трампа был сильно подорван после штурма Капитолия, в результате которого погибли пять человек. Тогда демократы обвинили политика в подстрекательстве к мятежу и объявили ему импичмент.
Трагедия произошла месяц назад, и с тех пор Трампу удалось укрепить свои позиции. В окружении экс-главы Белого дома сообщили, что Республиканская партия вновь начала объединяться вокруг него.
Процесс импичмента оказался полезен Трампу. Бывший президент теперь знает, кто среди республиканцев не лоялен к нему. По данным Politicо, после завершения процесса по импичменту бизнесмен намерен вернуться в политику.
Первым делом Дональд Трамп начнет "мстить" всем, кто отвернулся от него после штурма. Какие меры примет экс-президент в отношении неугодных, собеседник издания не уточняет.
14 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу после беспорядков в Вашингтоне. Сторонники республиканца захватили здание в тот момент, когда там утверждали итоги президентских выборов.
Компания Twitter решила навсегда заблокировать аккаунт экс-президента в своей социальной сети. Ее представители объяснили, что хотят уберечь пользователей от "дальнейших подстрекательств к насилию".
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