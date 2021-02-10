Эстонский политик назвал русскоязычное население страны "человеческим мусором"

ПредставительЭстонской консервативной народной партии Март Каллас назвал русскоязычное население страны "человеческим мусором", Так он ответил в "Фейсбуке" на публикацию экс-министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.
Депутат Европарламента Яна Тоом сравнила участвующих в массовых протестах россиян с "защитниками "Бронзового солдата", на что Рейнсалу возразил, что такие высказывания являются предательством российской демократии и эстонской государственности. Каллас поддержал бывшего главу МИД, сообщает телеканал "360".
"В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!", – написал партийный функционер.
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