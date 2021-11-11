Жириновский назвал сроки объединения России и Белоруссии

Россия и Белоруссия объединятся в одно государство уже в 2022 году. Так считает председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский.
Лидер либерал-демократов считает, что слияние произойдет на основе недавно подписанного главами государств декрета о Союзном государстве. По мнению Жириновского, после объединения у стран будут общие президент, парламент и валюта. При этом действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко добровольно уйдет в отставку, сообщает Ura.ru.
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