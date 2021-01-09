В конгрессе США хотят досрочно отстранить Трампа от власти

Штурм американского Капитолия протестующими вызвал небывалый общественный резонанс. На главу Белого дома посыпались многочисленные обвинения.

Депутаты от Демократической партии США заявили, что президент США Дональд Трамп виновен в подстрекательстве к насилию в отношении американского правительства, что может стать поводом для досрочной отставки. А спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась начать подготовку к процедуре вынесения импичмента главе Белого дома.

По словам демократов, Трамп поставил под угрозу национальную безопасность страны и демократию, а также создал препятствие для мирной передачи власти.

Ранее администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала аккаунт Дональда Трампа под предлогом опасности подстрекательства к насилию. После этого глава американского государства воспользовался официальным аккаунтом президента США и обвинил руководство сайта в попытке заставить его сторонников замолчать.

Напомним, что в среду Дональд Трамп заявил об отказе признавать победу своего соперника от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах и призвал поддерживающих его граждан пройти маршем к Капитолию – резиденции конгресса США. Однако ситуация вышла из-под его контроля: протестующие захватили здание, помешав работе депутатов и спровоцировав столкновения с правоохранителями. Стражи порядка применили оружие, в результате чего погибли не менее пяти человек.