В конгрессе США хотят досрочно отстранить Трампа от власти

Депутаты от Демократической партии США заявили, что президент США Дональд Трамп виновен в подстрекательстве к насилию в отношении американского правительства, что может стать поводом для досрочной отставки. А спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась начать подготовку к процедуре вынесения импичмента главе Белого дома.
По словам демократов, Трамп поставил под угрозу национальную безопасность страны и демократию, а также создал препятствие для мирной передачи власти.
Ранее администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала аккаунт Дональда Трампа под предлогом опасности подстрекательства к насилию. После этого глава американского государства воспользовался официальным аккаунтом президента США и обвинил руководство сайта в попытке заставить его сторонников замолчать.
Напомним, что в среду Дональд Трамп заявил об отказе признавать победу своего соперника от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах и призвал поддерживающих его граждан пройти маршем к Капитолию – резиденции конгресса США. Однако ситуация вышла из-под его контроля: протестующие захватили здание, помешав работе депутатов и спровоцировав столкновения с правоохранителями. Стражи порядка применили оружие, в результате чего погибли не менее пяти человек.
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