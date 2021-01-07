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Политика
Политолог Журавлева о расколе общества в США: Байдену обеспечены проблемы во время правления

Политолог Журавлева о расколе общества в США: Байдену обеспечены проблемы во время правления

Джо Байден. Фото: Eric Seals/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Накануне несколько тысяч сторонников Трампа попытались захватить Капитолий, чтобы помешать Конгрессу утвердить победу Байдена на выборах. Старший научный сотрудник сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева объяснила, с чем связан подобный накал страстей.
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Процедура избрания президента в США, как показала практика, не ограничивается лишь днем выборов и подсчетом голосов. Сейчас мировое сообщество имеет возможность наблюдать, как противостояние двух политических мастодонтов оборачивается чуть ли не гражданской войной.

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В результате штурма сторонниками республиканской партии Капитолия погибли четыре человека. Трампу дали понять, что происходящее как минимум лежит на его совести. Если политик не прекратит обострять ситуацию, это может обернуться для него уголовной ответственностью. Социальные сети лидера республиканцев уже были заблокированы.

Казалось бы, ситуация имеет однозначный и предсказуемый финал, но столь тревожные события не могут не отразиться на ближайшем будущем Америки. Старший научный сотрудник сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева объяснила, к чему следует готовиться гражданскому обществу в Америке.

По словам Журавлевой, если кандидат побеждает на президентских выборах с минимальным перевесом, его президентский срок не обойдется без напряжений и давления со стороны противоположного политического блока. Таким образом, проблемы Байдену уже обеспечены.

Эксперт отметила, что вопрос раскола общества в США начался не вчера – это длится еще с конца 60-х годов. Тогда демократам и республиканцам навязали разные ценностные ориентиры, чтобы борьба за электорат была более явной.

В данный момент демократы все больше уходят в "социалку", а республиканцы отстаивают вещи совсем иного порядка. Противостояние двух политических сил может длиться еще десять лет, резюмировала Журавлева.

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Автор: 7 января 2021, 16:56 Источник: MK.ru ✓ Надежный источник
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"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Самая большая проблема для Америки, это сам курумпированный 78-летний старикашка! Ему бы день продержаться, да ночь простоять!
Гость
Ответить
Бедная Америка. Там, оказывается, идет борьба за власть между партиями. То ли дело у нас. Ни борьбы, ни партий, ни наблюдателей на выборах на табуретках См. фото в сетях с мест.
1

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