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Политика
Генпрокуратура требует заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям протеста

Генпрокуратура требует заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям протеста

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В минувшую субботу во многих городах России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального. Объявленный ранее в розыск политик был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января, сразу после возвращения на родину из Германии.
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Но на этом сторонники оппозиционера останавливаться не собираются. Они намерены регулярно проводить демонстрации до тех пор, пока не добьются освобождения Навального. Очередные несогласованные акции запланированы на ближайшие выходные – 30 и 31 января.

В связи с этим генеральная прокуратура России обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с требованием заблокировать доступ к интернет-ресурсам, где распространяются призывы к участию в митингах.

Представители генпрокуратуры отметили, что призывы зачастую звучат в социальных сетях. В ведомстве подчеркнули, что организация акций протеста проходит с нарушением закона. В целях предотвращения экстремистских действий и массовых беспорядков прокуратура Москвы напомнила российским и зарубежным компаниям, осуществляющим свою деятельность в Сети, о недопустимости противоправных действий.

Ранее представители Роскомнадзора сообщили о намерении оштрафовать администрации шести популярных социальных сетей и мессенджеров, которые своевременно не удалили публикации с призывами несовершеннолетних к участию в акциях протеста. Их заметили, в частности, – на страницах "Одноклассников", "ВКонтакте", "Фейсбука", "Инстаграма", "ТикТока", а также в некоторых роликах на видеохостинге YouTube.

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Автор: 29 января 2021, 18:46 Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник

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