Америка пожалела о выборе: Байдена поймали на оскорблении рабочих на четвертый день президентства

Не прошло и недели спустя вступления в должность нового президента США, как тот разочаровал свой народ. Сначала он отправил охранявших Капитолий бойцов Нацгвардии спать в гараже, а теперь умудрился разозлить один из крупных профсоюзов страны.

прочитано 163 раза