Политолог Бардин о первых указах Байдена: Действует в ущерб американскому обществу

Джо Байден начал президентство с отмены инициатив своего предшественника Дональда Трампа. Первые действия нового главы Белого дома говорят о том, что к власти в стране пришли глобалисты, которые действуют в ущерб американскому обществу, считает политолог Максим Бардин.



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